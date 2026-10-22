Аутор:АТВ редакција
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ЦИК БиХ донио је нову наредбу о контролном ручном бројању на 10 бирачких мјеста.
Главном центру за бројање је наложено да утврди тачан одзив бирача, те изврши контролно ручно бројање гласачких листића и утврди резултате гласања за бирачка мјеста на којима је утврђено одступање и неслагање броја листића добијеног ручним и електронским бројањем, те података са уређаја за биометрију.
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Поступање по усвојеној наредби Главни центар за бројање почеће вечерас током треће смјене која почиње у 22.30 часова, а присуствовати могу акредитовани посматрачи, саопштено је из ЦИК-а.
(СРНА)
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