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ЦИК БиХ донио нову наредбу о контролном бројању

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22.10.2026 19:17

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Избори
Фото: АТВ

ЦИК БиХ донио је нову наредбу о контролном ручном бројању на 10 бирачких мјеста.

Главном центру за бројање је наложено да утврди тачан одзив бирача, те изврши контролно ручно бројање гласачких листића и утврди резултате гласања за бирачка мјеста на којима је утврђено одступање и неслагање броја листића добијеног ручним и електронским бројањем, те података са уређаја за биометрију.

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Поступање по усвојеној наредби Главни центар за бројање почеће вечерас током треће смјене која почиње у 22.30 часова, а присуствовати могу акредитовани посматрачи, саопштено је из ЦИК-а.

(СРНА)

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Тагови :

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Избори 2026

бирачко мјесто

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