Аутор:Нађа Станчић
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Сарајлија Недим Карчић на слободу је пуштен синоћ. Припадници МУП-а Републике Српске су га јуче довели овдје на мјесто догађаја како би провели потребне истражне радње.
Случај ће преузети Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву, потврдили су за АТВ, иако је првобитно било саопштено да ће случај водити Тужилаштво БиХ.
Реаговали су и из Организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске. Ево шта каже предсједница организације Исидора Граорац.
Поставља се кључно питање: Ко ће преузети случај?
Када би поступак био вођен у складу са Кривичним законом БиХ, предвиђена казна затвора је од три мјесеца до три године. С тим, ако је јавност узнемирена или је дјело увредљиво, казна затвора је минимално три године.
С друге стране, Окружно тужилаштво дужно је поступати у складу са Кривичним законом Републике Српске. Овај закон предвиђа неупоредиво мању казну, максимално три године. Уколико настану тешке посљедице, казна може износити од двије до 12 година затвора.
Описује како је које дјело третирано и да је надлежност онога ко је први заснује.
"Огласили су се из СДА. Иако, по свему судећи, Тужилаштво БиХ неће радити на случају, траже од Високог судског и тужилачког савјета да изврши смјене у Тужилаштву. У саопштењу су навели да је Тужилаштво БиХ потпуно пасивно у случајевима када би Кривични закон БиХ требало примијенити на особе с подручја Републике Српске, укључујући и политичке челнике. С друге стране, како наводе, реагује на поступке који су израз револта", рекао је адвокат Милан Петковић.
Иначе, пред Судом БиХ постоје само двије пресуде због изазивања националне мржње, и то за Војина Павловића и Миодрага Малића.
Подсјећамо, прекјуче је на муралу српске заставе у Источном Новом Сарајеву написано „геноцидаши“. То је учинио Сарајлија Недим Карчић, кога је привео МУП Кантона Сарајево и предао у надлежност МУП-а Републике Српске, након чега је синоћ пуштен на слободу.
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