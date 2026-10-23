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Топлотни талас однио више од 50.000 људи

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23.10.2026 08:50

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Човјек се хлади у фонтани док температуре расту током фестивала Сан Фермин у Памплони, на сјеверу Шпаније, у понедјељак, 7. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Miguel Oses

Више од 50.000 људи умрло је у Европи због екстремних врућина овог љета, објавио је Институт "Грантам" на Империјал колеџу у Лондону.

У извјештају се износи процјена о 50.391 смртном случају у 854 града који се доводе у везу са врућином од јуна до августа.

Укупан број становника у 854 европска града обухваћених истраживањем процјењује се на 173 милиона. Највиша стопа смртности забиљежена је међу особама старијим од 85 година.

Регионално најнижу стопу смртности имала је Сјеверна Европа, а највишу јужни дијелови континента, наводе истраживачи.

Они процјењују да је тренутна температуре у Европи у просјеку око 2,5 степена Целзијусова виша него што би била у сценарију без глобалног загријавања изазваног људским дјеловањем.

Истраживачи су израчунали да се приближно трећина свих прекомјерних смртних случајева догодила између 17. јуна и 1. јула, преноси Срна.

топлотни талас

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Поређења ради, број смртних случајева повезаних са прекомјерном топлотом у 2025. години био је готово упола мањи и износио је 24.500.

Студија је била фокусирана искључиво на градско становништво, које чини око 40 одсто укупног становништва у 30 земаља у којима је спроведена анализа.

Аутори студије сугеришу да је љето 2026. године било најопасније у европској историји у погледу ризика повезаних са врућином.

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Тагови :

врућина

топлотни талас

Европа

врућине

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