Топлотни талас однио више од 50.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Више од 50.000 људи умрло је у Европи због екстремних врућина овог љета, објавио је Институт "Грантам" на Империјал колеџу у Лондону.
У извјештају се износи процјена о 50.391 смртном случају у 854 града који се доводе у везу са врућином од јуна до августа.
Укупан број становника у 854 европска града обухваћених истраживањем процјењује се на 173 милиона. Највиша стопа смртности забиљежена је међу особама старијим од 85 година.
Регионално најнижу стопу смртности имала је Сјеверна Европа, а највишу јужни дијелови континента, наводе истраживачи.
Они процјењују да је тренутна температуре у Европи у просјеку око 2,5 степена Целзијусова виша него што би била у сценарију без глобалног загријавања изазваног људским дјеловањем.
Истраживачи су израчунали да се приближно трећина свих прекомјерних смртних случајева догодила између 17. јуна и 1. јула, преноси Срна.
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Поређења ради, број смртних случајева повезаних са прекомјерном топлотом у 2025. години био је готово упола мањи и износио је 24.500.
Студија је била фокусирана искључиво на градско становништво, које чини око 40 одсто укупног становништва у 30 земаља у којима је спроведена анализа.
Аутори студије сугеришу да је љето 2026. године било најопасније у европској историји у погледу ризика повезаних са врућином.
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