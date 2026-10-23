Тим одговоран за погубљење Кристе Пајк знао да ће јој вена пукнути?

Аутор:АТВ редакција
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Тим задужен за погубљење Кристе Пајк у Тенесију више пута је изразио забринутост да би јој вена могла „пући“ прије него што наставе са смртоносном инјекцијом пентобарбитала, открио је њен адвокат након што је држава безуспјешно покушала да погуби педесетогодишњакињу 30. септембра.
Пајк је преживјела, поставши једина особа у модерној историји која је преживјела пуну дозу смртоносне инјекције. Након десет дана у болници, враћена је у затвор, а њена дугорочна прогноза је неизвјесна, извјештава Гардијан . Најдетаљнији извјештај о догађају дао је адвокат Ренди Спајви, који је био свједок на суђењу.
У својој изјави, поднијетој као дио другог судског поступка, Спајви је описао како се тим за егзекуцију мучио скоро сат времена да пронађе вену. Потрага је почела у 18:35, а чланови тима су користили десет игала. Око двадесет минута касније, почели су да разговарају о могућности пуцања вене.
Два неидентификована члана тима опипала су мјесто убода и сложили се да не могу да утврде да ли су успјели. „Један од њих је рекао нешто попут: 'Или је крв или је поломљено, морам да знам'“, наводи се у извјештају адвоката.
Спајвијева временска линија открива да је тим био несигуран од самог почетка. У 18:53, један члан је прво изразио забринутост да би вена могла да пукне, након чега је тим одбацио коришћену иглу. „Није довољно дугачка. Која је најдужа коју имате?“, коментарисали су.
Само неколико минута касније, у 18:57, други члан је изразио исту забринутост. Спајви је напоменуо да су обојица мушкараца прегледали мјесто убода и рекли да „нису могли да процјене“ ситуацију. Међутим, два минута касније закључили су да су успоставили линију, али су убрзо схватили да не функционише.
„Морам све поново да урадим“, рекла је једна чланица док јој је вадио иглу из леве руке која је, према Спајвијевим речима, изгледала „веома савијена“. У 19:08, тим је одлучио да почне испочетка и поново је почео да проверава десну руку.
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У 19:13, члан тима је директно рекао Пајк да су „успели“, након чега је инјекција пентобарбитала требало да дјелује. Тим је напустио комору у 19:24, вјерујући да је поступак био успјешан. Међутим, Пајк је остала жива, испуштајући хркање и звуке гушења. „Осјећам се као да ће ми рука експлодирати. Гори“, вриснула је у 19:34.
Открића о сумњама и страховима тима вене дају тежину теорији да лијек није ушао у крвоток. Да јесте, Пајк би готово сигурно умро. Да је вена пукла, пентобарбитал би се вјероватно пролио у околно ткиво, узрокујући озбиљне повреде, али не и смрт.
Инцидент је покренуо дебате о смртној казни широм САД, а гувернер Тенесија Бил Ли је обуставио сва погубљења док се не заврши преглед протокола. Спајвијев извјештај је укључен као доказ у нови правни поднесак у име Тонија Карутерса и других осуђеника на смрт.
Држава је такође покушала да погуби Карутерса 21. маја, али је и он преживио након што тим није успио да пронађе вену више од 30 минута. Карутерсови адвокати су затражили од суда дозволу да измјене своју тужбу којом оспоравају протокол смртоносне инјекције
У првој тужби, поднијетој у марту 2025. године, упозорили су да се затвореници суочавају са мучном смрћу јер је тим који даје инјекције био „некомпетентан, недовољно обучен, недовољно посвећен и недовољно опрезан“. Тврдили су да погубљење носи неприхватљив ризик од кршења уставне заштите од окрутног и необичног кажњавања.
У новом поднеску се наводи да неуспјешна погубљења у мају и септембру само потврђују ранија упозорења адвоката. „Конкретни пропусти које су доживели господин Карутерс и госпођица Пајк били су предвиђени, детаљно и опширно“, наводи се у документу.
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„Министарство правде Тенесија и Државно тужилаштво инсистирали су на тајности и одбили су да направе измене, умјесто да се позабаве проблемима у протоколу које смо идентификовали прошле године“, рекао је Кит Томас, адвокат тужилаца осуђених на смртну казну.
„Резултат је био тачно онакав какав смо предвидјели: екстремни бол и патња за наше клијенте у неуспјелим покушајима погубљења, што је проузроковало трајну штету и породицама жртава, и затворском особљу, и медијским свједоцима“, додао је.
Подсјећања ради, Криста Пајк је осуђена на смрт због убиства своје пријатељице Колин Слемер 1995. године. Пајк је имала 18 година када је убила Слемер. Оптужена је и осуђена 1996. године, када је напунила 20 година.
Да је погубљење спроведено, она би била прва жена погубљена у Тенесију у посљедњих 200 година. Њен тадашњи дечко Тадарил Шип је такође осуђен за убиство, али није могао бити осуђен на смрт јер је у вријеме злочина имао 17 година.
Њени адвокати су раније поднијели захтјев за помиловање у којем су детаљно описано њено трауматично дјетињство. Укључили су доказе да је њена мајка конзумирала алкохол током трудноће, што је, како кажу, утицало на Пикин развој мозга и контролу импулса. Такође су документовали злостављање које је претрпјела као дијете.
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