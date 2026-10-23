Први снимци разорног земљотреса на Тибету!

Аутор:АТВ редакција
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Југозападни дио кинеског Тибета погодио је разорни земљотрес магнитуде 7 степени у ком је према првим информацијама погинуло 16 људи те нестао велики број становника.
Земљотрес, чији је епицентар био у Нагчуу, ријетко насељеном граду на великој надморској висини на сјеверу Тибета, најснажнији је потрес који је погодио Кину од јануара 2024. године.
More than a dozen people were killed when a magnitude 7.0 earthquake hit China's Tibet on Thursday evening local time, according to local officials. Security cameras captured crowds running out of buildings as the tremors began. https://t.co/9prKSArbqB— CBS News (@CBSNews) October 22, 2026
Више од 300 полицајаца, укључујући припаднике саобраћајне полиције и полиције задужене за рад са заједницом, упућено је у епицентар ради спровођења акција спасавања и пружања хитне помоћи, саопштила је полицијска управа Нагчуа.
Así fue el sismo de magnitud 7 que sacudió la región del #Tíbet, en #China. El epicentro fue al noreste de la ciudad de #Nagqu. https://t.co/frStPMbfMm— Nacho Lozano (@nacholozano) October 22, 2026
На друштвеним мрежама појавили су се први снимци ове природне катастрофе, а који леде крв у жилама.
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