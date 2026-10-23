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Први снимци разорног земљотреса на Тибету!

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23.10.2026 07:45

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Број повријеђених у земљотресу магнитуде 7 степени, који је погодио југозападни дио кинеског Тибета, порастао је на 65, саопштиле су локалне власти путем објаве на друштвеним мрежама, док је број погинулих остао непромијењен – 16.
Фото: X/printscreen

Југозападни дио кинеског Тибета погодио је разорни земљотрес магнитуде 7 степени у ком је према првим информацијама погинуло 16 људи те нестао велики број становника.

Земљотрес, чији је епицентар био у Нагчуу, ријетко насељеном граду на великој надморској висини на сјеверу Тибета, најснажнији је потрес који је погодио Кину од јануара 2024. године.

Више од 300 полицајаца, укључујући припаднике саобраћајне полиције и полиције задужене за рад са заједницом, упућено је у епицентар ради спровођења акција спасавања и пружања хитне помоћи, саопштила је полицијска управа Нагчуа.

На друштвеним мрежама појавили су се први снимци ове природне катастрофе, а који леде крв у жилама.

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На фотографији коју је објавила кинеска новинска агенција Синхуа, ватрогасци прегледају куће у селу у округу Бачен, у граду Нагчу, у аутономној области Тибет у Кини, које су оштећене у земљотресу, у петак, 23. октобра 2026. године.

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