Русија и Кина почињу припреме за заједничку мисију истраживања Марса

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Русија и Кина почињу производњу научних инструмената и опреме за заједничку мисију истраживања Марса, изјавио је генерални директор „Роскосмоса“ Дмитриј Баканов.
„Имамо заједничку лунарну мисију ‘Чанге-7’. Такође започињемо заједничку мисију на Марсу — производњу инструмената и опреме за истраживање те планете“, навео је Баканов.
Баканов је учествовао на састанку предсједника влада Русије и Кине у Санкт Петербургу, где је Кину означио као једног од кључних партнера Москве у области истраживања свемира, преноси Спутник.
Он је додао да двије земље размјењују податке добијене даљинским истраживањем Земље, као и да заједнички користе навигационе сигнале сателитских система ГЛОНАСС и „Бејдоу“.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 д0
Свијет
5 д0
Наука и технологија
2 седм0
Наука и технологија
3 седм0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
08
39
08
38
08
35
08
29
08
27
Тренутно на програму