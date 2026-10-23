Logo

Русија и Кина почињу припреме за заједничку мисију истраживања Марса

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 07:36

Коментари:

0
Марс мисија НАСА
Фото: Pexel/ SpaceX

Русија и Кина почињу производњу научних инструмената и опреме за заједничку мисију истраживања Марса, изјавио је генерални директор „Роскосмоса“ Дмитриј Баканов.

„Имамо заједничку лунарну мисију ‘Чанге-7’. Такође започињемо заједничку мисију на Марсу — производњу инструмената и опреме за истраживање те планете“, навео је Баканов.

Баканов је учествовао на састанку предсједника влада Русије и Кине у Санкт Петербургу, где је Кину означио као једног од кључних партнера Москве у области истраживања свемира, преноси Спутник.

Он је додао да двије земље размјењују податке добијене даљинским истраживањем Земље, као и да заједнички користе навигационе сигнале сателитских система ГЛОНАСС и „Бејдоу“.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кина

Русија

Марс

Коментари (0)

Прочитајте више

Власти у Марсељу уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља

Свијет

Власти у Марсељу уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља

2 д

0
Демонстрант држи транспарент на кој пише „Моћ на самоопредјељење“ током марша „ЕгзисТрансИнтер“ за права трансродних и интерсексуалних особа у Паризу, у петак, 16. октобра 2026. године.

Свијет

Демонстранти накратко ушли у зграду Градске управе у Марсеју

5 д

0
Планета Марс

Наука и технологија

"Сванула је зора – на Марсу": НАСА објавила снимак

2 седм

0
Марс мисија НАСА

Наука и технологија

Ново откриће на Марсу: Вода оставила траг у три фазе

3 седм

0

Више из рубрике

Француска полиција одлучила: Полицијски час продужен до понедјељка

Свијет

Француска полиција одлучила: Полицијски час продужен до понедјељка

1 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.

Свијет

Да ли је примирје на помолу? Путин се огласио о преговорима са Украјином

1 ч

1
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Свијет

Ел Нињо би могао достићи досад незабељежен интензитет – шта то значи за наше животе

1 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ да је власник компаније СпесЕкс Илон Маск вратио Украјини приступ систему "Старлинк", али је одбио да одговори на питања новинара да ли је са њим разговарао о тој теми, пренио је Ројтерс.

Свијет

Трамп: Маск вратио Украјини приступ "Старлинку"

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

39

Гласови поштом промијенили расподјелу мандата: СДА изгубила једно мјесто, ХДЗ БиХ добио још једног посланика

08

38

Умро Борис Колар, један од креатора "Професора Балтазара"

08

35

Забрана друштвених мрежа млађим од 15, одлука ступа на снагу од 1. јануара

08

29

Тим одговоран за погубљење Кристе Пајк знао да ће јој вена пукнути?

08

27

Зашто помјерамо сат и које земље су укинуле зимско рачунање времена?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима