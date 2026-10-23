Ел Нињо би могао достићи досад незабељежен интензитет – шта то значи за наше животе

Аутор:АТВ редакција
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Климатски феномен Ел Нињо могао би достићи до сада незабиљежен интензитет, а температуре мора у тропском дијелу Тихог океана могле би порасти на рекордне нивое, саопштила је Свјетска метеоролошка организација (СМО).
Температуре мора на том подручју никада нису биле толико високе у посљедњих 40 година, откако се врше мјерења, изјавила је у Женеви генерални секретар СМО-а Селесте Сауло.
Према климатским моделима, температуре у Тихом океану могле би порасти за 3,8 степени Целзијуса изнад дугогодишњег просјека, док је до сада највеће забиљежено одступање износило око три степена.
Сауло је појаснила да се сматра да је Ел Нињо наступио када температуре порасту најмање 0,5 степени Целзијуса изнад уобичајених вриједности.
Ел Нињо је природни климатски феномен који се појављује сваких неколико година, а у зависности од регије може изазвати велике суше или изузетно обилне падавине. Научници сматрају да се његови ефекти појачавају под утицајем климатских промјена и загријавања атмосфере.
Европа је ипак нешто мање изложена његовим утицајима, а они се првенствено односе на приобална подручја.
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