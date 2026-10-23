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Скандал у Бугарској: Тјелохранитељ предсједнице парламента бацио на под новинарку

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23.10.2026 07:18

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Скандал у Бугарској: Тјелохранитељ предсједнице парламента бацио на под новинарку
Фото: X / JazzBG

Бугарска новинарка Соња Колтуклијева завршила је у болници у четвртак увече. Док је у Софији покушавала да постави питање предсједници парламента Михаели Доцовој, на земљу ју је оборио службеник Националне службе за заштиту (НСО).

Инцидент се догодио испред сједишта странке Прогресивна Бугарска премијера Румена Радева, а снимак је обишао друштвене мреже.

Колтуклијева, новинарка агенције ПИК, питала је Доцову зашто је два пута обуставила саслушања. Предсједница парламента није одговорила и брзо је ушла у службено возило. Како јавља бугарски БТВ, до инцидента је дошло након што је Колтуклијева отворила врата службеног аутомобила у који је Доцова ушла.

На снимку се види да се Доцова одвезла службеном лимузином са упаљеним ротационим свјетлима и сиреном, а није провјерила како је новинарка нити јој понудила помоћ. Хитна помоћ је Колтуклијеву одвезла на Војномедицинску академију. Према наводима агенције ПИК, у којој ради, задобила је потрес мозга, сломљену кључну кост и ишчашено раме.

Колтуклијева је након изласка из Војног тужилаштва рекла да је покренут предистражни поступак и да је приведен службеник НСО-а који ју је гурнуо. Из НСО-а су саопштили да је руководство наредило хитну и темељну провјеру поступања службеника, уз најаву најстрожих мјера ако се утврди да реакција није била сразмјерна ситуацији, преноси Кликс.

Доцова се касније састала с новинарком и изразила жаљење. Рекла је да је инцидент апсолутно недопустив и да ће од директора НСО-а тражити најстроже мјере. Додала је и да предсједницу парламента обезбјеђује НСО, чији службеници раде по одређеним протоколима, те да им она не може одређивати шта и како да раде.

Колтуклијева није прихватила то објашњење. Како је рекла медијима, Доцова се правдала стресом јер је напољу видјела само њу, а новинарка јој је рекла да оде јер је посумњала у искреност извињења. Оцијенила је и да покушавају кривицу пребацити на њу.

Предсједница Бугарске Илијана Јотова осудила је поступак службеника као недопустив и претјеран, те затражила хитан извјештај и преузимање одговорности.

Лидер ДПС-а Дељан Пеевски инцидент је назвао „најружнијим лицем власти“ и затражио оставке Доцове и Тонева. Лидер странке Настављамо промјене Асен Василев инцидент је описао као потпуни губитак осјећаја за стварност.

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Тагови :

Бугарска

Новинар

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