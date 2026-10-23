Највећи преокрет у каријери Леброна Џејмса!

Аутор:АТВ редакција
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Марио Хезоња вратио се на НБА паркет послије шест година, али његов повратак није протекао онако како је прижељкивао.
Његов Кливленд поражен је на гостовању код Филаделфије резултатом 114:106, и то након што су Сиксерси надокнадили чак 29 поена заостатка и приредили један од најневјероватнијих преокрета сезоне.
Хезоња је на паркету провео 19 минута и забиљежио 10 поена, три скока и двије асистенције. Из игре за два поена шутирао је 5/8, док је остао без поготка у пет покушаја за три поена.
Ипак, у центру пажње нашао се спектакуларан повратак Филаделфије, који је обиљежио и нови почетак каријере Леброна Џејмса у дресу Сиксерса. Четрдесетједногодишњи ас завршио је утакмицу са 17 поена и 10 скокова, а надокнада 29 поена заостатка представља највећи преокрет у његовој каријери.
Најзаслужнији за тријумф домаћина био је Тајрис Макси са 32 поена, док је Џоел Ембид додао 24, а Џејлен Браун 21. На другој страни, Донован Мичел био је најефикаснији играч Кливленда са 32 поена.
LeBron James is FIRED UP to begin an NBA-RECORD Year 24 🗣️
Watch his @sixers debut vs. the Knicks now on NBC and Peacock! https://t.co/FvcxvM5lEw— NBA (@NBA) October 20, 2026
Ништа током првог полувремена није наговјештавало овакав расплет. Сиксерси су имали велике проблеме у нападу, промашили су 11 од 15 покушаја за три поена и изгубили чак 14 лопти, док је Кливленд у једном тренутку стекао предност од 29 поена.
Донован Мичел је већ до одласка на одмор убацио 22 поена, а незадовољни навијачи Филаделфије испратили су свој тим звиждуцима. Међутим, домаћи кошаркаши успјели су да пронађу одговор и потпуно промијене ток утакмице.
Макси је био један од главних покретача преокрета, а Сиксерси су у посљедњој четвртини направили серију 15:0 и преузели контролу над мечом. Ембид је у кључним тренуцима везао седам поена и приближио свој тим на свега поен заостатка, при резултату 96:95.
Од тог тренутка Филаделфија је наставила да врши притисак на ривала и на крају стигла до великог тријумфа, на одушевљење домаће публике која је само неколико минута раније негодовала због игре свог тима.
(Б92)
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