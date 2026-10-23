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Највећи преокрет у каријери Леброна Џејмса!

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23.10.2026 08:01

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Кошаркаш Филаделфије Леброн Џејмс (лијево) покушава да прође поред Тајриса Проктора из Кливленд Кавалирса током првог полувремена НБА утакмице одигране у четвртак, 22. октобра 2026. године, у Филаделфији.
Фото: Таnjug/AP Photo/Matt Slocum

Марио Хезоња вратио се на НБА паркет послије шест година, али његов повратак није протекао онако како је прижељкивао.

Његов Кливленд поражен је на гостовању код Филаделфије резултатом 114:106, и то након што су Сиксерси надокнадили чак 29 поена заостатка и приредили један од најневјероватнијих преокрета сезоне.

Хезоња је на паркету провео 19 минута и забиљежио 10 поена, три скока и двије асистенције. Из игре за два поена шутирао је 5/8, док је остао без поготка у пет покушаја за три поена.

Ипак, у центру пажње нашао се спектакуларан повратак Филаделфије, који је обиљежио и нови почетак каријере Леброна Џејмса у дресу Сиксерса. Четрдесетједногодишњи ас завршио је утакмицу са 17 поена и 10 скокова, а надокнада 29 поена заостатка представља највећи преокрет у његовој каријери.

Најзаслужнији за тријумф домаћина био је Тајрис Макси са 32 поена, док је Џоел Ембид додао 24, а Џејлен Браун 21. На другој страни, Донован Мичел био је најефикаснији играч Кливленда са 32 поена.

Ништа током првог полувремена није наговјештавало овакав расплет. Сиксерси су имали велике проблеме у нападу, промашили су 11 од 15 покушаја за три поена и изгубили чак 14 лопти, док је Кливленд у једном тренутку стекао предност од 29 поена.

Донован Мичел је већ до одласка на одмор убацио 22 поена, а незадовољни навијачи Филаделфије испратили су свој тим звиждуцима. Међутим, домаћи кошаркаши успјели су да пронађу одговор и потпуно промијене ток утакмице.

Макси је био један од главних покретача преокрета, а Сиксерси су у посљедњој четвртини направили серију 15:0 и преузели контролу над мечом. Ембид је у кључним тренуцима везао седам поена и приближио свој тим на свега поен заостатка, при резултату 96:95.

Од тог тренутка Филаделфија је наставила да врши притисак на ривала и на крају стигла до великог тријумфа, на одушевљење домаће публике која је само неколико минута раније негодовала због игре свог тима.

(Б92)

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Тагови :

Леброн Џејсм

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Филаделфија Севентисиксерс

Кливленд

НБА

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