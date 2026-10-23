Гласови поштом промијенили расподјелу мандата: СДА изгубила једно мјесто, ХДЗ БиХ добио још једног посланика

Аутор:АТВ редакција
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Гласови пристигли поштом промијенили су однос снага у Представничком дому Парламента Федерације БиХ. Према најновијој пројекцији расподјеле мандата, заснованој на прелиминарним резултатима Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ, СДА је изгубила један мандат, који је припао ХДЗ-у БиХ.
СДА је са освојених 242.607 гласова, односно 30,47 одсто, према пројекцији добила 31 посланичко мјесто, од чега седам компензационих. С друге стране, ХДЗ БиХ са коалиционим партнерима освојио је 111.821 глас (14,05 одсто), што му доноси 15 мандата, укључујући три компензациона.
У односу на прву пројекцију од 4. октобра, СДА је остала без једног посланика, док је ХДЗ БиХ повећао број мандата са 14 на 15.
До промјене је дошло у осмој изборној јединици, која обухвата Средњобосански кантон, гдје је обрађено свих 345 бирачких мјеста. Према тренутној расподјели, обје странке у овој изборној јединици освојиле су по три директна мандата.
Кључну улогу одиграли су гласови пристигли поштом. ХДЗ БиХ на овај начин добио је чак 3.113 гласова, док је СДА освојила свега 354.
Ипак, СДА је у овој изборној јединици задржала највећи број гласова, укупно 32.595 или 34,32 одсто, док је ХДЗ БиХ освојио 26.354 гласа, односно 27,75 одсто.
Оваква расподјела значи да би трећи директни мандат ХДЗ-а БиХ требало да припадне Маријану Марјановићу, док би без посланичког мјеста остао Нисвет Хрњић из СДА.
Иако се раније очекивало да ће СДА изгубљени директни мандат надокнадити кроз компензациону листу, најновија пројекција показује да се то неће догодити.
Када је ријеч о осталим странкама, СДП би требало да има 16 посланика, Странка за БиХ девет, Народ и правда седам, а коалиција ДФ/ГС шест.
Наша странка и НЕС БиХ према пројекцији добијају по четири мандата, коалиција ХДЗ 1990 три, док ће Помак, ХНП и Босанскохерцеговачка иницијатива имати по једног посланика.
Важно је нагласити да је ријеч о пројекцији на основу прелиминарних изборних резултата, а не о званичној расподјели мандата коју утврђује ЦИК БиХ. Због тога су до коначног потврђивања резултата могуће додатне промјене.
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