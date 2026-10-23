Дивље свиње се одомаћиле па праве неред, мјештани забринути

Аутор:АТВ редакција
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Становници мјесне заједнице Распоточје код Зенице суочавају се с проблемом појаве дивљих свиња које долазе до њихових кућа, улазе у дворишта и причињавају материјалну штету. Мјештани су забринути за сигурност својих породица и имовине, а из мјесне заједнице апелују на надлежне да што прије реагују.
Према информацијама које су грађани пријавили представницима Мјесне заједнице Распоточје, дивље свиње све чешће се појављују у близини стамбених објеката, где, како се претпоставља, траже храну, јавља Радио Сарајево.
Њихово присуство изазива забринутост међу мјештанима, посебно због могућности да животиње поново уђу у дворишта и направе додатну штету.
Из Месне заједнице Распоточје саопштили су да су, након пријава грађана, припремили допис који су покушали уручити представницима надлежног ловачког друштва како би указали на проблем и покренули његово рјешавање.
Divlje svinje “redovne” u Raspotočju: Mještani zabrinuti, nadležni još nisu odgovorili na apel
https://t.co/jaKlV6uPyI— Zenicablog (@Zenicablog2010) October 22, 2026
Међутим, приликом долазака у Ловачки дом нису затекли никога од представника друштва, због чега допис још нису успјели да предају. Наводе и да до сада нису успјели да остваре контакт нити пронађу особу којој би се могли обратити.
Из месне заједнице истичу да је важно што прије пронаћи одговарајуће решење како би се заштитили имовина и безбједност становника.
Мјештани очекују да надлежне службе реагују и утврде на који начин спречити даљње приближавање дивљих свиња стамбеним објектима.
Док се не пронађе рјешење, грађани остају забринути због могућности нових сусрета с дивљим животињама у близини својих домова.
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