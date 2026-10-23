Забрана друштвених мрежа млађим од 15, одлука ступа на снагу од 1. јануара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Грчки парламент усвојио је закон којим се забрањује кориштење друштвених мрежа за дјецу млађу од 15 година поводом растуће забринутости због њиховог утицаја на здравље и безбједност малољетника.
Забрана ступа на снагу 1. јануара 2027. године.
Грчки премијер Киријакос Мицотакис изјавио је да друштвене мреже имају два и по мјесеца да осмисле начин за провјеру старости корисника и заштиту њихове приватности.
Иницијатори забране наводе да овим потезом подржавају родитеље и помажу у сузбијању "бескрајног скроловања" које дјецу лишава сна и концентрације.
Грчка је међу седам земаља ЕУ које траже од Европске комисије да се утврди опште рјешење за провјеру старости корисника друштвених мрежа.
Аустралија је била прва земља која је прошле године усвојила закон којим се малољетницима ограничава кориштење друштвених мрежа. Сличан закон усвојен је у Француској, али га је у августу поништио Уставни савјет, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч1
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
45
11
45
11
44
11
42
11
38
Тренутно на програму