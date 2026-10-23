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Забрана друштвених мрежа млађим од 15, одлука ступа на снагу од 1. јануара

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23.10.2026 08:35

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друштвене мреже
Фото: pexels/Abdulkadir Emiroğlu

Грчки парламент усвојио је закон којим се забрањује кориштење друштвених мрежа за дјецу млађу од 15 година поводом растуће забринутости због њиховог утицаја на здравље и безбједност малољетника.

Забрана ступа на снагу 1. јануара 2027. године.

Грчки премијер Киријакос Мицотакис изјавио је да друштвене мреже имају два и по мјесеца да осмисле начин за провјеру старости корисника и заштиту њихове приватности.

Иницијатори забране наводе да овим потезом подржавају родитеље и помажу у сузбијању "бескрајног скроловања" које дјецу лишава сна и концентрације.

Грчка је међу седам земаља ЕУ које траже од Европске комисије да се утврди опште рјешење за провјеру старости корисника друштвених мрежа.

Аустралија је била прва земља која је прошле године усвојила закон којим се малољетницима ограничава кориштење друштвених мрежа. Сличан закон усвојен је у Француској, али га је у августу поништио Уставни савјет, преноси Срна.

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Тагови :

друштвене мреже

Грчка

забрана друштвених мрежа

малољетници

Киријакос Мицотакис

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