Не заборавите да помјерите сат: Ускоро почиње зимско рачунање времена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Зимско рачунање времена почиње у ноћи са суботе на недјељу у 3.00 часа помјерањем казаљки на часовницима један час уназад.
Овај режим ће трајати до 28. марта 2027. године, када почиње љетно рачунање времена.
БиХ и Србија прате стандардно централно европско вријеме, док се током љетњег периода користи централно европско љетње вријеме. Ова пракса је усклађена са већином европских земаља.
ЕУ још није укинула сезонско помјерање часовника, иако је Европски парламент подржао ту измјену још 2019. године.
Земље чланице ЕУ нису успјеле да се усагласе у вези са тим да ли би љетно или зимско вријеме требало да постане трајни стандард, па је примјена ове одлуке одгођена до даљег.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
39
08
38
08
35
08
29
08
27
Тренутно на програму