У Српској рођено 27 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, од којих 13 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, затим у Градишци пет, у Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву по двије, Требињу и Невесињу по једна беба.
У Бањалуци је рођено по седам дјевојчица и дјечака, Градишци три дјечака и двије дјевојчице, Добоју два дјечака, Бијељини и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и дјечак, Требињу и Невесињу по једна дјевојчица.
У породилиштима у Зворнику, Приједору и Фочи у протекла 24 часа није било порођаја.
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