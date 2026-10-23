Logo

У Српској рођено 27 беба

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 07:43

Коментари:

0
Беба
Фото: pexels/Anna

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, од којих 13 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, затим у Градишци пет, у Добоју, Бијељини, Источном Сарајеву по двије, Требињу и Невесињу по једна беба.

У Бањалуци је рођено по седам дјевојчица и дјечака, Градишци три дјечака и двије дјевојчице, Добоју два дјечака, Бијељини и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и дјечак, Требињу и Невесињу по једна дјевојчица.

У породилиштима у Зворнику, Приједору и Фочи у протекла 24 часа није било порођаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

рођене бебе

беба

Коментари (0)

Прочитајте више

Беба

Друштво

Бејби бум у Српској!

1 д

0
Слатка беба у бијелој одјећи, изненађеног израза лица, у затвореном простору.

Друштво

У Српској рођене 24 бебе

2 д

0
Беба дијете

Друштво

У Републици Српској рођене 22 бебе

3 д

0
Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.

Друштво

У Српској рођено 15 беба

4 д

0

Више из рубрике

хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Друштво

Хороскоп за 23. октобар: Један знак очекује важно изненађење, а неком разговор мијења све

1 ч

0
Сутра се молимо за брата и сестру: Овај обичај носи посебну поруку

Друштво

Сутра се молимо за брата и сестру: Овај обичај носи посебну поруку

11 ч

0
Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Друштво

АМС издао упозорење возачима: Опрез!

14 ч

0
Мапа БиХ вријеме

Друштво

Сутра промјена времена, ево шта кажу метеоролози

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

39

Гласови поштом промијенили расподјелу мандата: СДА изгубила једно мјесто, ХДЗ БиХ добио још једног посланика

08

38

Умро Борис Колар, један од креатора "Професора Балтазара"

08

35

Забрана друштвених мрежа млађим од 15, одлука ступа на снагу од 1. јануара

08

29

Тим одговоран за погубљење Кристе Пајк знао да ће јој вена пукнути?

08

27

Зашто помјерамо сат и које земље су укинуле зимско рачунање времена?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима