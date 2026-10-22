Бејби бум у Српској!

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, од којих 16 дјевојчица и 14 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 13, затим у Источном Сарајеву шест, Градишци четири, Добоју три, Требињу двије, Бијељини, Невесињу по једна беба.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и осам дјечака, Источном Сарајеву пет дјевојчица и дјечак, Градишци по двије дјевојчице и дјечака, Добоју дјевојчица и два дјечака, Бијељини дјевојчица, Невесињу дјечак.
У породилиштима у Зворнику, Приједору, Фочи у протекла 24 часа није било порођаја.
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