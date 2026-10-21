Колико је времена потребно једној капи кише да из облака стигне до земље?

Аутор:АТВ редакција
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Када почне киша, ријетко размишљамо о томе колико је времена потребно једној капи да из облака стигне до тла.
Иако нам се чини да капи падају готово тренутно, њихово путовање кроз атмосферу може трајати неколико минута, па и знатно дуже, у зависности од висине облака, величине капи и временских услова.
Капи кише обично је потребно неколико минута до неколико десетина минута да стигне до земље.
На примјер, ако се облак налази на висини од око 1.000 метара, капи би, у зависности од своје величине и брзине падања, могло бити потребно приближно два до пет минута да стигне до тла.
Ако киша пада из облака који се налази на висини од 3.000 до 5.000 метара, путовање може трајати знатно дуже. Ипак, не постоји једно правило које важи за сваку кап, јер се услови у атмосфери стално мијењају.
На брзину падања утичу величина капи, отпор ваздуха и кретање ваздушних струја. Веће капи обично падају брже, док се ситне капљице дуже задржавају у ваздуху.
Крупније кишне капи при падању могу достићи брзину од око шест до девет метара у секунди. То значи да би, када би падале кроз миран ваздух са висине од 1.000 метара том брзином, до земље стигле за приближно два до три минута. У стварним условима вријеме може бити другачије због вјетра и вертикалног кретања ваздуха.
Може. Ако капљице падају кроз слој топлог и сувог ваздуха, дио воде може испарити прије него што стигне до тла. Ова појава назива се вирга, а може се видјети као трака падавина која се спушта из облака, али не допире до површине земље.
Зато киша коју видимо није нужно почела да пада тек оног тренутка када смо осјетили прве капи. Оне су могле кренути из облака много раније, док су вјетар и ваздушне струје утицали на њихов пут.
Сљедећи пут када почне киша, сјетите се да свака кап има свој пут кроз атмосферу. За неке он траје свега неколико минута, док друге морају да прођу кроз много сложеније услове прије него што стигну до земље.
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