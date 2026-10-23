Кајли Џенер за неколико минута зарадила пет милиона долара? Супермодели јој нису ни близу

Аутор:АТВ редакција
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Ријалити звијезда и предузетница Кајли Џенер наводно је за свега неколико минута проведених на модној писти зарадила невјероватних пет милиона долара. Ријеч је о њеном првом наступу на ревији познатог бренда Викторијас сикрет (Victoria's Secret), који је изазвао велику пажњу јавности.
Према писању појединих медија, Џенерова је за кратко појављивање добила хонорар који премашује зараду неких од најпознатијих свјетских супермодела, укључујући Гиги и Белу Хадид, али и Жизел Бундшен, која је на овогодишњој ревији учествовала путем видео-снимка.
Кајли је на писти Викторијас сикрета дебитовала 18. октобра у Лос Анђелесу, а посебну пажњу привукла је због луксузног грудњака „Фантази бра“ (Fantasy Bra), чија се вриједност процјењује на вртоглавих 50 милиона долара.
Према наводима медија, она је тако постала прва особа која није имала статус званичног анђела Викторијас сикрета, а којој је припала част да носи овај скупоцјени комад.
Прије ње, чувени грудњак носиле су неке од најпознатијих манекенки свијета, међу којима су Жизел Бундшен, Хајди Клум, Тајра Бенкс, Адријана Лима и Алесандра Амброзио.
Колико је ријеч о луксузном комаду, најбоље говори податак да је израђен у сарадњи са познатом драгуљарском кућом Џејкоб енд ко (Jacob & Co.), те украшен са чак 4.410 природних дијаманата.
Међу драгуљима се посебно издваја жути дијамант тежак 75,54 карата, док је на изради грудњака радило 15 особа, којима је било потребно више од 1.000 сати да заврше овај скупоцјени комад.
Ипак, осим луксузног грудњака, највише пажње привукла је информација о наводном хонорару Кајли Џенер.
Поједини медији тврде да је за неколико минута на писти добила око пет милиона долара, али ова информација још није званично потврђена.
Уколико се наводи испоставе као тачни, Џенерова је за једно кратко појављивање зарадила више од појединих професионалних манекенки које су годинама градиле каријере у модној индустрији.
То је изазвало и подијељене реакције јавности. Док једни сматрају да њена огромна популарност и утицај на друштвеним мрежама оправдавају милионски хонорар, други критикују чињеницу да познате личности све више добијају предност у односу на професионалне манекенке.
Наступ Кајли Џенер тако је поново отворио питање колико у данашњој модној индустрији заиста вриједе искуство и професионална каријера, а колико популарност и медијска пажња коју доноси име познате личности.
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