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Да ли се осумњичени за нестанак мале Медлин одао? Ова његова изјава могла да много да значи!

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23.10.2026 09:36

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нестала дјевојчица Медлин Мекен
Фото: Youtube/48 Hours

Прошло је готово 20 година откако је Медлин Мекен, која је тада имала три године, нестала из апартмана за одмор својих родитеља у Португалу.

Постоји осумњичени и против њега се води истрага, али оптужница још није подигнута, а извесност је одавно изостала. У новој епизоди емисије "Им Еинсатз", новинар Билда Каи Фелдксаус разговара са својим колегом Акселом Лиером о најновијим дешавањима у вјероватно најпознатијем случају несталих особа на свијету.

У средишту разговора је главни осумњичени, Нијемац Кристијан Брикнер (49), и нова изјава о ноћи нестанка, која је посебно важна за истражитеље.

Савезна криминалистичка полиција Њемачке (БКА) и тужилаштво у Брауншвајгу утврдили су да се Брикнеров мобилни телефон увече 3. маја 2007, када је Медлин нестала, налазио у подручју базне станице у близини комплекса Океан Клуб у Праја да Лузу. Осумњичени се до сада никада није изјашњавао о вечери нестанка нити о могућем алибију.

Да ли се осумњичени избрбљао?

Новинар британског листа Маил он Сундаy недавно је тврдио да је разговарао са Брикнером. У том разговору осумњичени је наводно рекао да је 3. маја 2007. заиста био у Праја да Лузу, гдје је продавао дрогу на плажи.

"Ако је то тачно, онда је тиме потврдио да је оне ноћи када је Медлин Мекен нестала био удаљен отприлике 150 метара од места злочина", рекао је новинар Билда Фелдксаус.

Тиме би осумњичени први пут признао да се у време нестанка налазио у близини мјеста злочина.

Истражитељима до данас недостаје кључни доказ који би био довољан за подизање оптужнице.

Новинари Билда у подкасту разговарају о раду португалске криминалистичке полиције, Скотланд Јарда и БКА, као и о питању како би, и да ли би уопште, случај Медлин Мекен икада могао да буде ријешен, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

нестанак дјетета

Америка

Дијете

Медлин Мекен

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