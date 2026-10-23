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Ова кованица од два евра вриједи чак 3.100 евра, а једна грешка диже цијену на 1.200

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23.10.2026 10:00

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Ова кованица од два евра вриједи чак 3.100 евра, а једна грешка диже цијену на 1.200
Фото: Envato/ Conceptual

Свакодневно нам пролазе кроз руке, а да готово никада не обраћамо пажњу на њихове детаље. Ипак, поједини примјерци крију изненађење које може да вриједи стотине, па чак и хиљаде евра.

Ево на шта треба обратити пажњу

Кованице од два евра свакодневно нам пролазе кроз руке, а да притом готово никада не обраћамо пажњу на њихове детаље. Међутим, међу њима постоје ретки примјерци за које су колекционари спремни да издвоје стотине, па чак и хиљаде евра. Посебно су тражена ограничена пригодна издања, али и кованице са грешкама насталим током производње.

Ипак, није свака кованица са необичним мотивом вредна богатства. Пресудни су њена реткост, година издања, очуваност и евентуалне фабричке грешке.

Кованица са ликом Грејс Кели вриједи око 3.100 евра

Један од најпознатијих примјера јесте пригодна кованица од два евра коју је Монако издао 2007. године, поводом 25. годишњице смрти принцезе Грејс Кели, некадашње холивудске глумице.

Искован је само 20.001 примерак, због чега је ова кованица постала изузетно тражена међу колекционарима. Препознаје се по портрету принцезе, натпису МОНАЦО и години 2007, а на њој се налази и ознака аутора портрета Р. Б. Барона.

Према процјенама колекционарског тржишта, њена вриједност достиже око 3.100 евра, у зависности од очуваности и услова продаје.

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остоји, међутим, један важан детаљ: ова кованица није била намењена редовном оптицају, већ се продавала колекционарима. Због тога су шансе да је случајно пронађете у новчанику изузетно мале.

Грешка у ковању која може да вриједи стотине евра

Осим ријетких пригодних издања, колекционарима су занимљиве и кованице на којима је током производње дошло до грешке.

Једна од познатијих назива се „јаје на око“. Ријеч је о грешци код које средишњи дио кованице није правилно постављен унутар спољног прстена, па долази до необичног преклапања метала. Такав изглед подсјећа на јаје на око.

Према процјенама које преносе европски медији, примјерци са овом грешком могу да вриједе око 100 евра. Кованице код којих су двије стране знатно закренуте једна у односу на другу могу да достигну цјену од око 200 евра, док се за поједине примјерке исковане на погрешној металној плочици помињу износи и до 650 евра.

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Ипак, нису све неправилности једнако вриједне. Цијена зависи од врсте грешке, њене изражености, ријеткости и интересовања колекционара.

Једна њемачка кованица процјењена је на 1.200 евра

Посебно занимљив пример долази из Њемачке. Пригодна кованица од два евра из 2021. године, посвећена савезној покрајини Саксонија-Анхалт, у једном случају грешком је искована на металној плочици намјењеној кованици од једног евра.

Због тога су боје њених дијелова обрнуте: спољни прстен је златне боје, док је средишњи део сребрне. Осим тога, кованица тежи 7,50 грама, умјесто уобичајених 8,50 грама.

Према процјени трговца нумизматичким предметима Минце Милер (Münzen Müller), упоредив примјерак са таквом грешком могао би да вриједи око 1.200 евра.

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Овакве грешке посебно привлаче пажњу колекционара јер настају током производње и могу да буду изузетно ријетке. Ипак, прије него што се закључи да је неки примјерак вриједан великог новца, неопходно је стручно утврдити да ли је ријеч о аутентичној грешци у ковању или о оштећењу насталом касније.

Шта да урадите ако пронађете необичну кованицу?

Ако међу ситнишем примјетите кованицу која се разликује од осталих, најприје проверите државу издавања, годину и мотив. Корисно је да је упоредите са фотографијама званичних издања које објављује и Европска централна банка.

Посебну пажњу обратите на необичан положај средишњег дијела, закренуте стране или друге могуће фабричке неправилности. Имајте на уму да оштећења настала током коришћења нису исто што и грешке настале приликом ковања.

Ако посумњате да имате риједак примјерак, најбоље је да затражите мишљење нумизматичара или специјализоване аукцијске куће. Важно је и да кованицу не чистите нити полирате, јер такви поступци могу да оштете њену површину и умање колекционарску вриједност.

Зато сљедећи пут када будете враћали кусур или пребирали по новчанику, обратите пажњу и на кованице од два евра. Необичан детаљ не значи аутоматски да сте пронашли богатство, али би у ријетким случајевима могао да буде разлог да ситниш ипак не потрошите, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

новац

евро

кованица

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