Власник Леда затвара још једну фабрику: Након БиХ, без посла остаје 150 радника у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Британска прехрамбена групација „Номад фудс“ (Nomad Foods), власник познатог бренда „Ледо“, одлучила је да затвори фабрику „Ирида“ у хрватском граду Дарувару, чиме ће без посла остати око 150 радника. Ријеч је о још једном гашењу производног погона у региону, након што је иста групација крајем 2023. године обуставила производњу „Леда“ у Читлуку, у Босни и Херцеговини.
Према информацијама из Хрватске, фабрика „Ирида“ требало би да престане са радом до краја 2026. године. Погон је специјализован за завршну обраду и паковање смрзнуте рибе и морских плодова, а одлука о његовом затварању донесена је у оквиру реорганизације пословања међународне групације.
Из компаније су навели да су разматране различите могућности за наставак пословања, али да није пронађено дугорочно одрживо рјешење. Одлука представља тежак ударац за Дарувар, гдје је „Ирида“ један од препознатљивих индустријских послодаваца.
Посебно је занимљиво то што „Ирида“, према доступним финансијским подацима, није завршила прошлу годину са губитком. Компанија је у 2025. години остварила око 3,95 милиона евра прихода и приближно 48.800 евра нето добити.
Ипак, позитивно пословање само по себи није било довољно да обезбиједи наставак производње. Одлука о затварању уклапа се у ширу стратегију „Номад фудса“, који настоји да повећа продуктивност, смањи трошкове и оптимизује своју производну мрежу широм Европе.
Групација спроводи програм повећања ефикасности којим су за период од 2026. до 2028. године планиране уштеде од око 200 милиона евра. Такви процеси често подразумијевају концентрацију производње у већим погонима, модернизацију појединих фабрика и затварање капацитета за које компаније процијене да дугорочно нису довољно конкурентни.
Најновија одлука посебно је занимљива из перспективе Босне и Херцеговине јер је „Ледо“ већ прошао кроз сличан процес у нашој земљи. Наиме, компанија је 1. децембра 2023. године затворила производни погон у Читлуку, након приближно 23 године рада. Тада су без посла остала 52 радника.
Одлука је представљала значајну промјену за „Ледо“ у БиХ, који је годинама имао властите производне капацитете у Херцеговини. Ипак, затварање фабрике није значило и одлазак бренда „Ледо“ са тржишта Босне и Херцеговине.
Компанија је наставила продају и дистрибуцију својих производа, али без дотадашње производње у Читлуку. Сада се сличан процес одвија у Хрватској, гдје се затвара погон у Дарувару, док остали дијелови пословања групације настављају са радом.
Подсјетимо, „Номад фудс“ је 2021. године преузео пословање са смрзнутом храном тадашње „Фортенова групе“, у трансакцији вриједној приближно 615 милиона евра. Преузимањем су под контролу британске групације дошли познати регионални брендови, међу којима су „Ледо“ у Хрватској и Босни и Херцеговини, те „Фриком“ у Србији.
Била је то једна од значајнијих аквизиција у прехрамбеној индустрији југоисточне Европе. „Номад фудс“ је тиме додатно проширио своје присуство на европском тржишту смрзнуте хране, гдје већ послује са низом познатих брендова.
Међутим, неколико година након преузимања постало је јасно да нови власник спроводи промјене у организацији производње. Затварање погона у Читлуку, а сада и Дарувару, показује да дио раније производне мреже више нема мјесто у дугорочним плановима групације. То, међутим, не значи да компанија одустаје од регионалног тржишта.
Док се поједине фабрике затварају, „Номад фудс“ наставља да улаже у модернизацију других производних капацитета. Један од примјера је „Ледо“ у Загребу, гдје је раније најављено улагање од 4,2 милиона евра у нову производну линију за сладоледе „Кинг“.
Таква улагања указују на стратегију концентрације производње у погонима који могу да остваре већи обим, вишу продуктивност и ниже трошкове по јединици производа. За велике међународне прехрамбене групације то је важан дио прилагођавања тржишту на којем расту трошкови енергије, рада, транспорта и сировина.
С друге стране, за локалне заједнице посљедице таквих одлука могу бити веома озбиљне, посебно када се затварају фабрике које су деценијама биле важни послодавци.
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