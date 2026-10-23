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Више од 100 радника "Електрокрајине" добровољно даровало крв

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23.10.2026 11:26

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Више од 100 радника „Електрокрајине“ учествовало је у хуманитарној акцији добровољног давања крви у Бањалуци, а очекује се прикупљање око 100 доза.
Фото: ATV

Више од 100 радника "Електрокрајине" одазвало се данас у Бањалуци традиционалној хуманитарној акцији Актива добровољних давалаца крви овог предузећа, а очекује се да буде прикупљено око 100 доза крви.

Портпарол "Електрокрајине" Предраг Клинцов изјавио је новинарима да се годишње организују двије акције, истичући да се Актив добровољних давалаца крви овог предузећа одазива и на хитне позиве Завода за трансфузијску медицину Републике Српске.

Он је навео да у акцији учествују сви чланови Актива предузећа из свих 10 теренских јединица, те да су је подржали и студенти из Гацка, чланови Друштва добровољних давалаца крви "Гацко".

Клинцов је истакао да је Актив добровољних давалаца крви "Електрокрајине" један од највећих актива међу јавним предузећима у Републици Српској, који кроз организоване акције и хитне позиве Завода годишње дарује више од 250 доза крви.

Добровољно даривање крви
Добровољно даривање крви
ATV

Он је рекао да Актив има више од 280 чланова, додавши да сваке године приступају нови.

Добровољни давалац крви Миодраг Јокић навео је да је данас 15. пут дао крв и истакао значај учешћа у овом племенитом чину.

Милан Мишић из Шипова, који даје крв 20. пут, рекао је да му је драго да може помоћи на овај начин.

Урош Леканић из Челинца шести пут дарује крв и истиче да је веома значајно да ове акције подржи што више младих.

Леканић је напоменуо да је, осим хуманих разлога, здраво периодично давати крв.

Актив добровољних давалаца крви "Електрокрајине" основан је 1998. године, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Електрокрајина

добровољно даривање крви

Завод за трансфузију

крв

Хуманитарна акција

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