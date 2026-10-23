Министарство расписало Јавни конкурс за откуп књига објављених у Републици Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је Јавни конкурс за откуп књига објављених у Републици Српској у 2026. години, с циљем подршке домаћем издаваштву и доступности књижевних и умјетничких публикација од значаја за културу Републике Српске.
Право учешћа на конкурсу имају издавачи регистровани за обављање издавачке дјелатности у Републици Српској, који могу понудити више публикација за откуп.
У обзир ће бити узете књиге од значаја за културу и умјетност Републике Српске из категорије домаће и преведене књижевности, укључујући прозу, поезију, есеје, драму, критику и књиге за дјецу, као и публикације из области умјетности и културе које промовишу културно насљеђе Републике Српске и савремену културу и умјетност.
Публикације понуђене за откуп морају испуњавати издавачке и библиотечке стандарде.
Одабир публикација врши Комисија за откуп књига, коју именује Министарство просвјете и културе Републике Српске, у складу са утврђеним критеријумима. Конкурс ће бити отворен до 23. новембра 2026. године.
Јавни конкурс и пријавни образац доступни су на порталу Владе Републике Српске, www.vladars.rs, на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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