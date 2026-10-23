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Нова правила од 1. новембра Њемачкој: Тест из језика више неће моћи да се положи као до сада

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23.10.2026 09:32

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тест задатак контролни испитивање
Фото: Pexels/Andy Barbour

Њемачка пооштрава правила за тест из њемачког језика који мигранти морају да положе како би добили дозволу за стални боравак, а који може бити важан и за касније стицање њемачког држављанства.

Министар унутрашњих послова Александер Добринт жели да спријечи све чешће преваре приликом полагања испита.

Министарство унутрашњих послова Њемачке потврдило је да новим прописима намјерава да пооштри критеријуме за полагање теста из њемачког језика, који је један од услова за добијање дозволе за стални боравак у тој земљи.

У посљедње вријеме забиљежен је пораст покушаја преваре приликом полагања теста из њемачког језика, наводи се у новој уредби Министарства унутрашњих послова, у коју је, према сопственим наводима, увид имао лист „Билд“.

У уредби се наводи да су полазници онлајн интеграционих курсева незаконито долазили до питања и рјешења за дио теста који се односи на слушање и читање. Овај дио испита састоји се од 45 питања, на која кандидати одговарају означавањем тачних одговора.

Кандидати у оквиру испита морају да положе и дио који подразумијева писање кратког текста на њемачком језику.

Међутим, према наводима из нове уредбе, полазници често уопште не приступе том дијелу испита. Ипак, испит се и даље сматра положеним захваљујући добром резултату у првом дијелу, под условом да кандидати положе и усмени дио испита на нивоу Б1 познавања њемачког језика.

Већа сигурност приликом полагања испита

Министарство је сада одлучило да повећа безбједност приликом полагања Теста њемачког језика за имигранте (ДТЗ).

Услови за полагање испита на нивоу Б1 биће измијењени тако да ће кандидати убудуће морати да покажу знање у све три области – слушању и читању, писању и говору.

У области у којој покажу најслабије знање мораће да остваре најмање ниво А2. То значи да испит више неће моћи да се положи уколико кандидат у било којој од три области не достигне ниво А2.

Измјене Правилника о испитима на интеграционим курсевима требало би да ступе на снагу 1. новембра.

ДТЗ је тест којим се процјењује познавање њемачког језика код имиграната. Полаже се на крају интеграционих курсева које за имигранте организује Савезни уред за миграције и избјеглице (БАМФ).

Да би добили потврду о положеном ДТЗ-у, кандидати морају да остваре резултат на нивоу А2 или Б1, према Заједничком европском референтном оквиру за језике.

Према подацима БАМФ-а, прошле године тест из њемачког језика полагало је 318.550 имиграната. У већини случајева овај тест представља завршетак интеграционог курса.

Од укупног броја кандидата, њих 175.193 достигло је ниво Б1, који омогућава комуникацију на њемачком језику у свакодневним ситуацијама. Још 102.663 кандидата достигла су ниво А2, док је 40.694 остало испод тог нивоа.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

тестирање

Њемачка

правила

Мигранти

језик

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