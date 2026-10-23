ЦЕРТ Српске упозорио институције: Хоће ли гасити сајтове?

Аутор:Славиша Ђурковић
Коментари:0
ЦЕРТ Републике Српске упозорио је републичке институције на два критична безбједносна пропуста у програмском језику ПХП (PHP), због којих су претходних дана широм Европе привремено искључиване интернет странице државних институција, болница и других организација.
Из ЦЕРТ-а РС за АТВ потврђују да су упознати са откривеним рањивостима, те да су надлежним институцијама већ доставили упозорења са конкретним препорукама за заштиту информационих система.
"ЦЕРТ РС је благовремено предузео активности информисања и превентивног дјеловања“, наводе из ове институције.
Друштво
ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади
Прво безбједносно обавјештење објављено је 21. октобра, док је дан касније, након објављивања безбједносних исправки, институцијама Републике Српске електронском поштом достављено додатно упозорење.
На питање АТВ-а да ли интернет странице Владе Републике Српске, министарстава и других републичких институција користе угрожене системе, те да ли су забиљежени покушаји хакерских напада, из ЦЕРТ-а нису изнијели конкретне податке.
Објашњавају да се информације о техничкој конфигурацији система, њиховој изложености, резултатима безбједносних провјера и евентуалним инцидентима не објављују због могућих безбједносних ризика.
Наука и технологија
Хакерски напади: Европа гаси интернет странице због пропуста
"Наглашавамо да само постојање одређене рањивости не значи да је дошло до компромитације информационих система, те да нема основа за извођење закључака о угрожености појединачних институција без одговарајућих и потврђених техничких налаза“, истичу из ЦЕРТ-а РС.
За разлику од појединих европских земаља које су превентивно искључивале интернет странице државних институција, из ЦЕРТ-а РС поручују да се такве одлуке морају доносити на основу процјене ризика за сваки систем појединачно.
„Када је ријеч о евентуалном привременом искључивању интернет страница, такве мјере потребно је разматрати појединачно, на основу процјене ризика, а не као општу мјеру за све институције“, наводе у одговору за АТВ.
То значи да ЦЕРТ РС не препоручује опште искључивање интернет страница свих републичких институција, већ процјену угрожености и предузимање одговарајућих мјера заштите.
Подсјећамо, у програмском језику ПХП, који се користи за рад великог броја интернет страница широм свијета, откривена су два критична безбједносна пропуста, чија је озбиљност оцијењена са 9,2 од максималних 10 бодова.
Свијет
Аларм широм свијета: Откривени критични пропусти у систему
Ове рањивости могу омогућити хакерима да без познавања приступних лозинки извршавају злонамјерни програмски код на угроженим серверима, приступају повјерљивим подацима и нарушавају функционисање информационих система.
Због опасности од напада, поједине институције у Њемачкој, Француској, Холандији и другим европским земљама привремено су искључивале своје интернет странице.
Безбједносне исправке објављене су 21. октобра, а ЦЕРТ РС је дан касније позвао институције, организације и администраторе да хитно провјере системе и инсталирају одговарајућа ажурирања.
Из ЦЕРТ-а поручују да настављају да прате развој ситуације и предузимају активности из своје надлежности с циљем очувања безбједности и стабилности информационих система Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
15 ч2
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
45
11
45
11
44
11
42
11
38
Тренутно на програму