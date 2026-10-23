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ЦЕРТ Српске упозорио институције: Хоће ли гасити сајтове?

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23.10.2026 10:05

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ЦЕРТ Српске упозорио институције: Хоће ли гасити сајтове?
Фото: ATV, Envato/twinsterphoto, DC_Studio

ЦЕРТ Републике Српске упозорио је републичке институције на два критична безбједносна пропуста у програмском језику ПХП (PHP), због којих су претходних дана широм Европе привремено искључиване интернет странице државних институција, болница и других организација.

Из ЦЕРТ-а РС за АТВ потврђују да су упознати са откривеним рањивостима, те да су надлежним институцијама већ доставили упозорења са конкретним препорукама за заштиту информационих система.

"ЦЕРТ РС је благовремено предузео активности информисања и превентивног дјеловања“, наводе из ове институције.

Хакери

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ЦЕРТ Српске упозорава: Могући хакерски напади

Прво безбједносно обавјештење објављено је 21. октобра, док је дан касније, након објављивања безбједносних исправки, институцијама Републике Српске електронском поштом достављено додатно упозорење.

Да ли су угрожене интернет странице институција Српске?

На питање АТВ-а да ли интернет странице Владе Републике Српске, министарстава и других републичких институција користе угрожене системе, те да ли су забиљежени покушаји хакерских напада, из ЦЕРТ-а нису изнијели конкретне податке.

Објашњавају да се информације о техничкој конфигурацији система, њиховој изложености, резултатима безбједносних провјера и евентуалним инцидентима не објављују због могућих безбједносних ризика.

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"Наглашавамо да само постојање одређене рањивости не значи да је дошло до компромитације информационих система, те да нема основа за извођење закључака о угрожености појединачних институција без одговарајућих и потврђених техничких налаза“, истичу из ЦЕРТ-а РС.

Хоће ли Српска гасити интернет странице?

За разлику од појединих европских земаља које су превентивно искључивале интернет странице државних институција, из ЦЕРТ-а РС поручују да се такве одлуке морају доносити на основу процјене ризика за сваки систем појединачно.

„Када је ријеч о евентуалном привременом искључивању интернет страница, такве мјере потребно је разматрати појединачно, на основу процјене ризика, а не као општу мјеру за све институције“, наводе у одговору за АТВ.

То значи да ЦЕРТ РС не препоручује опште искључивање интернет страница свих републичких институција, већ процјену угрожености и предузимање одговарајућих мјера заштите.

Хакери могу да преузму контролу над серверима

Подсјећамо, у програмском језику ПХП, који се користи за рад великог броја интернет страница широм свијета, откривена су два критична безбједносна пропуста, чија је озбиљност оцијењена са 9,2 од максималних 10 бодова.

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Ове рањивости могу омогућити хакерима да без познавања приступних лозинки извршавају злонамјерни програмски код на угроженим серверима, приступају повјерљивим подацима и нарушавају функционисање информационих система.

Због опасности од напада, поједине институције у Њемачкој, Француској, Холандији и другим европским земљама привремено су искључивале своје интернет странице.

Безбједносне исправке објављене су 21. октобра, а ЦЕРТ РС је дан касније позвао институције, организације и администраторе да хитно провјере системе и инсталирају одговарајућа ажурирања.

Из ЦЕРТ-а поручују да настављају да прате развој ситуације и предузимају активности из своје надлежности с циљем очувања безбједности и стабилности информационих система Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

ЦЕРТ РС

Сајбер безбједност

Безбједносни пропусти

ПХП (PHP)

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