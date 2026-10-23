Сутра обиљежавање 35 година постојања Народне скупштине Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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На Палама ће сутра свечано бити обиљежено 35 година постојања Народне скупштине Републике Српске
Програм обиљежавања почиње у 14.30 часова полагањем вијенаца код Споменика "Саборност" на Тргу стваралаца Републике Српске.
У 16.00 часова у Културном центру Пале биће одржана свечана академија.
Конференција за новинаре планирана је у 15.40 часова, најављено је из Народне скупштине Републике Српске.
У оквиру свечаности предвиђено је и приказивање филма "Српска у миру створена - у Одбрамбено-отаџбинском рату одбрањена".
Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву под првобитним називом Скупштина српског народа у БиХ.
Одлуку о формирању донијели су посланици српске националности који су изабрани на вишестраначким изборима у јесен 1990. године у Скупштину тадашње СР БиХ.
Ова законодавна институција донијела је историјске одлуке о опстанку српског народа, проглашењу Републике Српске и првом Уставу, преноси Срна.
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