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Бацио дрогу и почео бјежати: Ухапшен радник КПЗ-а Зеница и пратилац Русмира Исака

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23.10.2026 09:58

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Бацио дрогу и почео бјежати: Ухапшен радник КПЗ-а Зеница и пратилац Русмира Исака
Фото: Facebook

Запослени у Казнено-поправном заводу затвореног типа Зеница Ибрахим Хандановић (29) ухапшен је синоћ у Зеници након драматичне полицијске потјере, незванично је потврђено за „Кликс“.

Хандановић, који ради као припадник затворске полиције у КПЗ-у Зеница, у јавности је познат и као пратилац директора овог завода Русмира Исака, иначе сина федералног министра унутрашњих послова Раме Исака.

Према доступним информацијама, патрола Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона синоћ је покушала да изврши редовну контролу Хандановића.

У тренутку када су му се полицијски службеници приближили, он је одбацио пакетић са прашкастом материјом која својим изгледом подсјећа на опојну дрогу, а потом се дао у бјекство, након чега је ухапшен.

Из полиције је речено да је у току прикупљање оперативних доказа, након чега ће се огласити Министарство унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона са више информација.

Хандановић је годинама активан у борилачким спортовима у Зеници, те је дугогодишњи члан Клуба борилачких вјештина „Исак-Зе“, који води породица Исак. Наступао је на домаћим и регионалним боксерским турнирима и првенствима у полутешкој категорији.

Поред посла у затворској стражи КПЗ-а Зеница, Хандановић је у протеклом периоду редовно виђан у друштву директора затвора Русмира Исака, обављајући и послове његовог пратиоца.

Поводом синоћњег инцидента Кликс је контактирао директора КПЗ-а Зеница Русмира Исака, који тврди да је затечен информацијама које је прочитао у медијима.

„Шокиран сам, не могу да вјерујем. Дајем пуну подршку институцијама и, уколико се испостави да је истина, овакви не смију бити у нашим редовима. Када добијем званичну информацију из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, које ме још није контактирало, све ћу урадити у оквиру својих надлежности. Ограђујем се од њега и наглашавам да је запослен у затвору и прије мог мандата“, изјавио је Исак.

На питање да ли се Хандановић јутрос појавио на радном мјесту у зеничком затвору, Исак је потврдио да није дошао, иако је требало.

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Тагови :

Ибрахим Хандановић

Зеница

Русмир Исак

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