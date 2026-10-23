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Трагедија код Зенице: Жена (73) излазила из аутобуса и погинула

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23.10.2026 09:56

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Травничанка С. Р., рођена 1953. године, синоћ је смртно страдала у саобраћајној несрећи на магистралном путу М-17 у мјесту Топчић Поље код Зенице, потврдила је портпарол Управе полиције Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојске жупаније Лејла Екиновић.

Несрећа се догодила око 19:25 сати, након што је жена изашла из аутобуса.

Промет је на тој дионици цесте синоћ био потпуно обустављен све до 22:55 сати те је преусмјераван на споредне цесте.

У несрећи је учествовао аутомобил марке Мерцедес, којим је управљала особа иницијала Е. Ч. из Зенице. На мјесту догађаја смрт пјешака утврдио је лијечник Службе хитне медицинске помоћи Зеница, потврдила је Лејла Екиновић.

Увиђај су обавили припадници Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе један.

(Јабука)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Зеница

погибија

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