Пјевачица родила сина са 16 година, а он одрастао без ње: „Збунио се када сам рекла да сам му мама“

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Тина Ивановић родила је сина са само 16 година, али након породичних сукоба и развода није могла да буде уз њега док је одрастао.
Њен син Данијел живио је са оцем у Свилајнцу, а пјевачица је годинама касније открила колико јој је тешко падало што није могла да проводи вријеме са својим дјететом.
Тина је о својој животној причи својевремено говорила за „Блиц“, истичући да се никада није одрекла сина и да је учинила све што је могла како би га видјела.
– Само ја знам колико ми је у том периоду било тешко. Много сам патила. Када је требало да видим своје дијете, бивши супруг и његова породица ми то нису дозволили. Никада га се нисам одрекла. Па, која мајка не би вољела да буде са својим дјететом? Не могу вам набројати колико пута сам колима одлазила до куће у којој је живио и чекала га – испричала је пјевачица.
Посебно је памтила сусрет са сином када је имао само четири године. Тада га је угледала како вози бицикл на улици, па му је пришла и рекла ко је.
– Једном ми је пошло за руком да га видим, док је возио бицикл. Не знам да ли се сјећа тога, јер био је баш мали, имао је четири године. Пришла сам му и рекла да сам ја његова мама и дала му новац – присјетила се Тина.
Како је испричала, дјечак је био збуњен и стално је погледавао према капији куће у којој је живио.
Двије године након развода Тина је отишла у Њемачку, гдје је радила и редовно слала алиментацију. Према њеним ријечима, тако је било све до 2005. године, када су се коначно поново срели.
Данијел је одрастао са оцем у Свилајнцу, а према писању медија, данас се бави молерским и грађевинским радовима и повремено одлази у иностранство због посла.
Извор који је раније говорио за медије навео је да је Данијел вриједан и финансијски самосталан, те да не зависи од родитеља, иако живи са оцем.
Упркос тешком периоду и годинама раздвојености, Тина је раније отворено говорила о боли коју је осјећала због тога што није могла да буде уз сина док је одрастао.
(Аваз)
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