Logo

Пјевачица родила сина са 16 година, а он одрастао без ње: „Збунио се када сам рекла да сам му мама“

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 10:27

Коментари:

0
Пјевачица Тина Ивановић
Фото: YouTube/printscreen

Пјевачица Тина Ивановић родила је сина са само 16 година, али након породичних сукоба и развода није могла да буде уз њега док је одрастао.

Њен син Данијел живио је са оцем у Свилајнцу, а пјевачица је годинама касније открила колико јој је тешко падало што није могла да проводи вријеме са својим дјететом.

Тина је о својој животној причи својевремено говорила за „Блиц“, истичући да се никада није одрекла сина и да је учинила све што је могла како би га видјела.

– Само ја знам колико ми је у том периоду било тешко. Много сам патила. Када је требало да видим своје дијете, бивши супруг и његова породица ми то нису дозволили. Никада га се нисам одрекла. Па, која мајка не би вољела да буде са својим дјететом? Не могу вам набројати колико пута сам колима одлазила до куће у којој је живио и чекала га – испричала је пјевачица.

Посебно је памтила сусрет са сином када је имао само четири године. Тада га је угледала како вози бицикл на улици, па му је пришла и рекла ко је.

– Једном ми је пошло за руком да га видим, док је возио бицикл. Не знам да ли се сјећа тога, јер био је баш мали, имао је четири године. Пришла сам му и рекла да сам ја његова мама и дала му новац – присјетила се Тина.

Како је испричала, дјечак је био збуњен и стално је погледавао према капији куће у којој је живио.

Двије године након развода Тина је отишла у Њемачку, гдје је радила и редовно слала алиментацију. Према њеним ријечима, тако је било све до 2005. године, када су се коначно поново срели.

Данијел је одрастао са оцем у Свилајнцу, а према писању медија, данас се бави молерским и грађевинским радовима и повремено одлази у иностранство због посла.

Извор који је раније говорио за медије навео је да је Данијел вриједан и финансијски самосталан, те да не зависи од родитеља, иако живи са оцем.

Упркос тешком периоду и годинама раздвојености, Тина је раније отворено говорила о боли коју је осјећала због тога што није могла да буде уз сина док је одрастао.

(Аваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Тина Ивановић

Пјевачица

животне приче

мајка

Коментари (0)

Више из рубрике

Модни скандал у мрежастом бодију: Границе пристојности за њу не постоје

Сцена

Модни скандал у мрежастом бодију: Границе пристојности за њу не постоје

2 ч

0
Преминуо чувени глумац Том Скерит: Глумио у "Топ гану" и "Осмом путнику"

Сцена

Преминуо чувени глумац Том Скерит: Глумио у "Топ гану" и "Осмом путнику"

2 ч

0
Отац Меган Маркл под истрагом због д‌јечије порнографије, породица одбацује оптужбе

Сцена

Отац Меган Маркл под истрагом због д‌јечије порнографије, породица одбацује оптужбе

3 ч

0
Цијело богатство Лијама Пејна припало једној особи: Откривено коме иде скоро 30 милиона

Сцена

Цијело богатство Лијама Пејна припало једној особи: Откривено коме иде скоро 30 милиона

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

45

"Волво" отпушта 2.500 радника

11

45

Билећанин подизао новац од превара, па ”зарадио” оптужницу

11

44

Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

11

42

Рат се наставља до потписивања новог нуклеарног споразума

11

38

Божовић и Калуђеровић: Вријеме је да тробојка добије мјесто које заслужује у Црној Гори

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима