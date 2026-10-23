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Јак земљотрес погодио Сицилију

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23.10.2026 10:57

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земљотрес пукотине напукао зид
Фото: Pexel/barış erkin

Земљотрес магнитуде 3,9 степени Рихтера забележен је у петак, 23. октобра 2026 у 10.02 часова, на подручју Италије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 38.7637 и дужине 14.1323, недалеко од Сицилије.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 24,9 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.

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Тагови :

Земљотрес

Сицилија

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