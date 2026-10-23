Тибет погодио снажан земљотрес, погинуло 16 особа

Аутор:АТВ редакција
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Број повријеђених у земљотресу магнитуде 7 степени, који је погодио југозападни дио кинеског Тибета, порастао је на 65, саопштиле су локалне власти путем објаве на друштвеним мрежама, док је број погинулих остао непромијењен – 16.
Земљотрес, чији је епицентар био у Нагчуу, ријетко насељеном граду на великој надморској висини на сјеверу Тибета, најснажнији је потрес који је погодио Кину од јануара 2024. године.
Више од 300 полицајаца, укључујући припаднике саобраћајне полиције и полиције задужене за рад са заједницом, упућено је у епицентар ради спровођења акција спасавања и пружања хитне помоћи, саопштила је полицијска управа Нагчуа.
На снимку који је објавила полиција виде се полицајци како у мраку утоварују залихе у камион, као и како помоћу батеријских лампи прегледају објекте и рушевине.
Више од 12.000 људи безбједно је евакуисано, јавила је државна новинска агенција Синхуа.
На снимцима које су раније објавили локални званични медији виде се људи како напуштају своје домове и траже склониште на отвореном или у аутомобилима паркираним на улици. Један становник испричао је да га је пробудио снажан потрес, током којег је чуо како кућа шкрипи.
Кинески центар за сеизмолошку мрежу саопштио је у објави да су забиљежена 413 накнадна потреса.
Године 2010. земљотрес магнитуде 7,1 погодио је Јушу у сусједној провинцији Ћингхај, при чему је погинуло најмање 2.698 људи, док се готово 300 особа водило као нестало.
(РТС)
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