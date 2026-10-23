Трамп поручује да нема преговора са Ираном, Техеран пријети асиметричним ратом и нападима

Аутор:АТВ редакција
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У случају наставка рата, Иран би могао да прошири операције на нафтна постројења, каблове, дата-центре и постројења за вјештачку интелигенцију у земљама Персијског залива, упозорио је Техеран.
Предсједник САД Доналд Трамп поручио је да нема преговора са Ираном и да ће се у сукобу „нешто“ десити „врло брзо“.
САД и Иран размијенили су међусобне оптужбе и пријетње у случају обнове оружаног сукоба.
У случају наставка рата, Иран би могао да прошири операције на нове циљеве, укључујући нафтна постројења, каблове, дата-центре и постројења за вјештачку интелигенцију у земљама Персијског залива, поручио је секретар иранског Врховног савјета за националну безбједност Мохсен Резаи.
Врховни командант иранске војске, генерал-мајор Амир Хатами, упозорио је да су спремни за асиметрично ратовање и да су задовољни својим капацитетима у домену беспилотних летјелица.
Иранска Револуционарна гарда саопштила је да је погођено и запаљено седам пловила која су илегално превозила нафту у Заливу, те запријетила да ће се сукоб проширити на америчке базе ако САД наставе са таквом праксом.
Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да нема преговора са Ираном и да ће се „нешто“ десити „врло брзо“ у сукобу са Исламском Републиком.
Оптужио је Техеран да покушава вјештачки да подигне цијену нафте уочи међуизбора у Сједињеним Америчким Државама.
Настављен је и сукоб јеменских Хута и коалиције предвођене Саудијском Арабијом. У нападу на Међународни аеродром „Краљ Фахд“ у Дамаму погинуле су двије особе, а осам је повријеђено, саопштио је Ријад.
Ситуација је напета и на Леванту. Израелски лист „Хаарец“ пише да се Хамас припрема за наставак „тоталног“ рата у Гази.
(РТС)
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