Трамп: Украјински сукоб се приближава крају

Аутор:АТВ редакција
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Сукоб у Украјини ближи се крају, након чега ће цијене бензина и дизел-горива нагло пасти, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
"Окончао сам осам ратова који су били у току или су ускоро могли да почну. Неки од њих тек што су почели, а близу смо окончања још два сукоба. Мислим да су Русија и Украјина дошле до те тачке", рекао је Трамп обраћајући се својим присталицама у америчкој савезној држави Ајова.
Према његовим ријечима, постоји више сценарија по којим би се рат могао завршити, али да је извјесно да је крај близу, те да ће након тога цијене нафтних деривата нагло пасти на свјетском тржишту.
Трамп је додао да ће се врло брзо завршити и рат САД и Ирана, преноси Срна.
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