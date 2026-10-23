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Теслићанин ранио суграђанку хицем из ваздушне пушке

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23.10.2026 10:27

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полиција, МУП РС, увиђај
Фото: АТВ

Теслићанин З.Ш. ухапшен је због сумње да је хицем из ваздушне пушке повриједио суграђанку која је упућена на лијечење у болницу ”Свети апостол Лука” у Добоју.

У ПУ Добој наводе да се све одиргало 21. октобра у околини Теслића, а З.Ш. је осумњичен да је починио кривично дјело изазивање опште опасности.

Испалио хитац из ваздушне пушке

”Полицијској станици Теслић пријављено је да је З.Ш. испалило хитац из оружја, усљед чега је друго лице задобило тјелесне повреде. Повријеђеном лицу је указана љекарска помоћ у Дому здравља Теслић, након чега је упућено на даље лијечење у болницу „Свети апостол Лука“ у Добоју”, саопштила је ПУ Добој.

По наредби Основног суда у Теслићу јуче је извршен претрес куће осумњиченог З.Ш.

Одузета муниција и оптички нишан

”Том приликом пронађена је и одузета ваздушна пушка, два поклопца затварача за аутоматску пушку, оптички нишан, одређена количина муниције за ловачко оружје и дијаболе за ваздушну пушку”, наводе у полицији.

Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој. Осумњичени је пуштен на слободу и по комплетирању предмета против њега ће бити достављен извјештај о извршеним кривичним дјелима изазивање опште опасности и неовлаштена производња и промет оружја или експлозивних материја.

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Тагови :

Теслић

Ваздушна пушка

Рањена жена

хапшење

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