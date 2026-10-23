Вртић "Чика Јова Змај" из Бијељине упутио посљедње упозорење Градској управи

Аутор:АТВ редакција
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Вртић "Чика Јова Змај" из Бијељине упутио је посљедње упозорење Градској управи у којем траже да исплате личних примања или слиједи штрајк.
Управни одбор Јавне предшколске установе "Чика Јова Змај" из Бијељине принуђен је да се јавно обрати оснивачу - Граду Бијељина и градоначелнику, те да упозна јавност са изузетно тешком и алармантном ситуацијом у којој се ова установа тренутно налази, наводе из ове установе.
Како се наводи у саопштењу вртића, запослени у овој установи већ дужи период трпе посљедице озбиљног кашњења у исплати личних прихода.
"Подсјећамо надлежне да плата и накнаде за запослене већ пар година касне и исплаћују се мимо законских рокова. Оваква неодржива пракса не представља тренутни технички проблем, већ дугогодишњу кризу која директно угрожава егзистенцију радника и њихових породица, доводећи у питање и основно функционисање установе, укључујући редовну набавку робе и хране за најмлађе. Управни одбор и запослени уложили су огромне напоре да се проблеми рјешавају кроз дијалог, стављајући интерес дјеце на прво мјесто. Међутим, дошли смо до тачке у којој је стрпљење потрошено", истиче се у саопштењу.
Због свега наведеног, захтијевају од градоначелника Бијељине да по хитном поступку измири сва заостала дуговања по основу плата и законских накнада према свим запосленима, трајно стабилизује буџетско финансирање и врати исплату личних примања у законске рокове и обезбиједи несметано и стабилно функционисање установе.
"Уколико се наши захтјеви хитно не испуне, радници ће бити принуђени да предузму законом предвиђене мјере, укључујући ступање у штрајк, а сву одговорност за посљедице таквог развоја догађаја и обуставу рада са дјецом сносиће искључиво оснивач. Интерес и безбједност наше дјеце морају бити изнад сваке политике и административне неодговорности. Позивамо градоначелника да покаже одговорност и спријечи колапс најважније предшколске установе у нашем граду", закључује се у саопштењу.
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