Logo

Вртић "Чика Јова Змај" из Бијељине упутио посљедње упозорење Градској управи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.10.2026 10:54

Коментари:

0
Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.
Фото: АТВ

Вртић "Чика Јова Змај" из Бијељине упутио је посљедње упозорење Градској управи у којем траже да исплате личних примања или слиједи штрајк.

Управни одбор Јавне предшколске установе "Чика Јова Змај" из Бијељине принуђен је да се јавно обрати оснивачу - Граду Бијељина и градоначелнику, те да упозна јавност са изузетно тешком и алармантном ситуацијом у којој се ова установа тренутно налази, наводе из ове установе.

Како се наводи у саопштењу вртића, запослени у овој установи већ дужи период трпе посљедице озбиљног кашњења у исплати личних прихода.

"Подсјећамо надлежне да плата и накнаде за запослене већ пар година касне и исплаћују се мимо законских рокова. Оваква неодржива пракса не представља тренутни технички проблем, већ дугогодишњу кризу која директно угрожава егзистенцију радника и њихових породица, доводећи у питање и основно функционисање установе, укључујући редовну набавку робе и хране за најмлађе. Управни одбор и запослени уложили су огромне напоре да се проблеми рјешавају кроз дијалог, стављајући интерес дјеце на прво мјесто. Међутим, дошли смо до тачке у којој је стрпљење потрошено", истиче се у саопштењу.

Због свега наведеног, захтијевају од градоначелника Бијељине да по хитном поступку измири сва заостала дуговања по основу плата и законских накнада према свим запосленима, трајно стабилизује буџетско финансирање и врати исплату личних примања у законске рокове и обезбиједи несметано и стабилно функционисање установе.

"Уколико се наши захтјеви хитно не испуне, радници ће бити принуђени да предузму законом предвиђене мјере, укључујући ступање у штрајк, а сву одговорност за посљедице таквог развоја догађаја и обуставу рада са дјецом сносиће искључиво оснивач. Интерес и безбједност наше дјеце морају бити изнад сваке политике и административне неодговорности. Позивамо градоначелника да покаже одговорност и спријечи колапс најважније предшколске установе у нашем граду", закључује се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијељина

Вртић

Коментари (0)

Више из рубрике

Натпис "геноцдаши" на муралу у Источном Сарајеву.

Градови и општине

Натпис "геноцидаши" на муралу у Источном Сарајеву: Ко је надлежан за случај?

16 ч

0
Директор Дома здравља Требиње др Недељка Чомор и начелница Одјељења за просторно планирање Града Требиња Америса Завитан Јефтовић приступиле су данас Савезу независних социјалдемократа (СНСД) Милорад Додик.

Градови и општине

Директор Дома здравља Требиње и начелница градског одјељења приступиле СНСД-у

20 ч

3
Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је данас ребаланс буџета за текућу годину у износу од 31.878.220 КМ, што је за три одсто више у односу на планирани буџет.

Градови и општине

Мркоњић Град: Усвојен Нацрт ребаланса буџета од 31.878.000 марака

22 ч

0
Југослав Стевановић

Градови и општине

Стевановић: У години дана имали смо три вјежбе у којима су учествовали сви субјекти заштите и спасавања

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

45

"Волво" отпушта 2.500 радника

11

45

Билећанин подизао новац од превара, па ”зарадио” оптужницу

11

44

Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

11

42

Рат се наставља до потписивања новог нуклеарног споразума

11

38

Божовић и Калуђеровић: Вријеме је да тробојка добије мјесто које заслужује у Црној Гори

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима