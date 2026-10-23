"Волво" отпушта 2.500 радника

Аутор:АТВ редакција
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Шведски произвођач путничких аутомобила "Волво" објавио је планове за смањење броја запослених за 2.500, углавном у Шведској, након што је пријавио губитак у трећем кварталу усљед неповољних спољних утицаја.
Компанија је саопштила да жели да смањи индиректне и варијабилне трошкове за додатних 500 милиона долара.
"Ове акције ће довести до структурног смањења броја радних мјеста за приближно 2.500 широм свијета, од којих се 2.000 налази у Шведској", наводи се у саопштењу.
Пуни финансијски ефекат уведених мјера биће остварен до краја сљедеће године, што ће довести до смањења укупних индиректних расхода за приближно 25 одсто у односу на 2024. годину.
"Настављамо да послујемо у веома тешком окружењу са јаким спољним изазовима: деглобализацијом, хиперконкуренцијом и климатским промјенама", изјавио је извршни директор компаније Хакан Самуелсон.
Према представљеном финансијском извјештају, квартална продаја "Волва" у Кини показала је највећи пад, чак за 43 одсто у односу на исти период прошле године.
У Канади је пад износио 13 одсто, у САД и Њемачкој по девет процената, а у Шведској за један одсто. Квартална продаја у Турској порасла је за 35 одсто, у Холандији за 15 одсто, у Шпанији за седам одсто, у Великој Британији за шест процената и у Белгији за пет одсто.
"Волво" је шведски произвођач аутомобила, основан 1927. године, а данас је у власништву кинеског "Ђилија". Закључно са крајем прошле године, компанија је запошљавала укупно 42.600 људи, преноси Срна.
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