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Продаја нових аутомобила у ЕУ убрзала у септембру

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23.10.2026 11:18

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Електрични ауто пуњач
Фото: Pexel/ Mike Bird

Продаја нових аутомобила у Европској унији убрзала је у септембру када је регистрована укупно 971 хиљада нових аутомобила, за 9,3 одсто више него у истом прошлогодишњем мјесецу.

Продају је највише погурала снажна потражња за електричним моделима на батерије, показали су подаци Европског удружења произвођача аутомобила (АЦЕА).

У раздобљу од јануара до септембра регистровано је укупно 8,52 милиона нових аутомобила, што је 5,7 одсто више него у истом раздобљу лани.

Међу четири највећа европска тржишта, највећи раст продаје у септембру забиљежила је Француска, од 11,6 одсто. Слиједе Шпанија и Италија с 10,2 односно 9,8 посто више регистрација него лани те Њемачка уз повећање продаје за девет одсто.

Највише нових регистрација односи се на хибридне електричне аутомобиле (укупно 331 хиљада нових регистрација у септембру), слиједе батеријски електрични аутомобили (290 хиљада нових регистрација) те плаг-ин хибриди (102 хиљаде возила).

Продаја нових бензинаца пала је за 23,4 одсто, на око 169 хиљада возила те продаја дизелаша на око 51 хиљаду нових регистрација.

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Тагови :

Аутомобил

продаја

Европа

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