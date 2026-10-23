Продаја нових аутомобила у ЕУ убрзала у септембру

Аутор:АТВ редакција
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Продаја нових аутомобила у Европској унији убрзала је у септембру када је регистрована укупно 971 хиљада нових аутомобила, за 9,3 одсто више него у истом прошлогодишњем мјесецу.
Продају је највише погурала снажна потражња за електричним моделима на батерије, показали су подаци Европског удружења произвођача аутомобила (АЦЕА).
У раздобљу од јануара до септембра регистровано је укупно 8,52 милиона нових аутомобила, што је 5,7 одсто више него у истом раздобљу лани.
Међу четири највећа европска тржишта, највећи раст продаје у септембру забиљежила је Француска, од 11,6 одсто. Слиједе Шпанија и Италија с 10,2 односно 9,8 посто више регистрација него лани те Њемачка уз повећање продаје за девет одсто.
Највише нових регистрација односи се на хибридне електричне аутомобиле (укупно 331 хиљада нових регистрација у септембру), слиједе батеријски електрични аутомобили (290 хиљада нових регистрација) те плаг-ин хибриди (102 хиљаде возила).
Продаја нових бензинаца пала је за 23,4 одсто, на око 169 хиљада возила те продаја дизелаша на око 51 хиљаду нових регистрација.
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