Смијењен шеф крим полиције, снимак насиља га коштао фотеље

Аутор:АТВ редакција
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Директор Управе полиције Црне Горе Лазар Шћепановић смијенио је јуче начелника криминалистичке полиције у Одјељењу безбједности Подгорица Зорана Башановића, који је до окончања провјера распоређен на друге послове.
Ова одлука услиједила је након што је на друштвеној мрежи Инстаграм објављен снимак његовог наводног насилничког понашања према једној жени.
То је потврђено „Вијестима“ из Управе полиције, одакле су саопштили да је налог за Башановићево распоређивање на друге задатке у оквиру Регионалног центра безбједности „Центар“ издао директор полиције.
Снимак је на Инстаграму објавила А. Ш., а из полиције наводе да су одмах након његовог објављивања покренули провјере.
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„Након објављивања снимка на друштвеној мрежи Инстаграм, Управа полиције је одмах предузела активности у циљу провјере навода и утврђивања свих релевантних чињеница и околности предметног догађаја. О догађају је одмах обавијештено надлежно државно тужилаштво, као и механизми унутрашње контроле, ради предузимања мјера и радњи из њихове надлежности и утврђивања свих околности за разрјешење конкретног случаја. По налогу директора Управе полиције, до окончања провјера, полицијски службеник З. Б. биће распоређен на друге послове и задатке у оквиру Регионалног центра безбједности 'Центар'“, саопштили су из полиције.
Из те институције поручили су да остају посвећени очувању интегритета полицијске професије, непристрасности и законитости у раду, те да неће дозволити да појединци нарушавају њен углед.
„Управа полиције остаје чврсто фокусирана на очување интегритета полицијске професије, транспарентност, непристрасност и законитост у раду, и неће дозволити да било који појединац нарушава углед полицијске професије“, наведено је у одговору.
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Без конкретног одговора остала су питања да ли су узете изјаве од Башановића, жене са снимка и евентуалних свједока, које тужилаштво поступа у овом случају и да ли су издати налози за даље провјере.
Из Управе полиције нису прецизирали ни да ли је покренут дисциплински поступак, ко спроводи провјере и на који начин је обезбијеђена непристрасност, имајући у виду Башановићеву руководећу функцију.
Није одговорено ни на питање да ли је жени са снимка понуђена помоћ.
А. Ш. је прије два дана објавила снимак на којем се види како мушкарац присилно држи жену приљубљену уз зид, док га она вријеђа и тражи да је пусти.
„Немам пумпицу при себи... Добро, пи*ко, важи, пи*ко, пи*кетино, пи*кетино, ти си пи*ка обична. Ај' сад се макни од мене. Добро. Мак' се од мене, не могу да дишем“, говори жена на снимку.
У том тренутку мушкарац нешто изговара, али су његове ријечи неразговијетне.
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Видео-снимак настао је у једном угоститељском објекту.
Иста особа која је објавила снимак подијелила је и преписку са апликације Вотсап (WhatsApp), у којој јој, наводно, Башановић, између осталог, поручује да није лијепо имати га за непријатеља.
Током јучерашњег дана објавила је и фотографију на којој се види службени полицијски аутомобил, уз објашњење да је полиција дошла код ње.
Башановић је, према званичној биографији, завршио Средњу школу унутрашњих послова у Даниловграду.
Високо образовање стекао је на Универзитету у Сарајеву, гдје је дипломирао право, смјер национална безбједност.
Полицијску каријеру започео је као полицајац у станицама за безбједност саобраћаја и јавни ред и мир.
Обављао је послове командира Филијале Коник, инспектора у Сектору за борбу против организованог криминала и корупције, као и у Одсјеку за борбу против дроге.
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Завршио је специјалистичке обуке о трговини људима у Њемачкој и Словенији.
У биографији се наводи да је награђиван за постигнуте резултате, али нису наведени називи и датуми награда.
За вршиоца дужности шефа криминалистичке полиције тадашњег Центра безбједности Подгорица именован је 6. маја 2021. године, умјесто Милоша Вучинића.
У документу Управе полиције из фебруара ове године Башановић је потписан као помоћник начелника Регионалног центра безбједности „Центар“ за борбу против криминала.
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