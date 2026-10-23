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Посланици Социјалистичке народне партије (СНП) Богдан Божовић и Слађана Калуђеровић предали су допуне Закона о државним симболима и Дану државности Црне Горе, с циљем да се кроз институције отвори дијалог о мјесту народне заставе – тробојке у савременој Црној Гори.
Из ове партије наводе, да тробојка није „увезени“ симбол, већ дио историјског насљеђа државе, те да је потребно омогућити да се према том насљеђу односимо с дужним поштовањем.
“Тробојка није “увезени” симбол, већ историјска реалност и понос Црне Горе. Она је била званична народна застава по члану 39 Устава Књажевине Црне Горе из 1905. године, гдје јасно стоји: “Народне су боје: црвена, плаветна и бијела”, истакли су Божовић и Калуђеровић.
Како додају, тробојка је обиљежила различите периоде црногорске историје – од владавине краља Николе, преко антифашистичке борбе, до времена заједничке југословенске државе и увођења вишестраначког система.
“Имамо ли право да све ово заборавимо? Ми сматрамо да немамо и зато је наша обавеза да то насљеђе чувамо и да омогућимо да се према њему односимо са дужним поштовањем”, поручују из СНП-а.
Како истичу, питање је историјске тробојке оправдано отворити у тренутку када се у Црној Гори разговара о уставним промјенама, изборном законодавству и остваривању права различитих народа.
“Онима који постављају питање да ли је вријеме за ову тему одговарамо – увијек је право вријеме када треба урадити праву ствар”, наводе Божовић и Калуђеровић.
Истичу да њихов предлог није усмјерен против важеће државне заставе, већ да представља иницијативу за дијалог о очувању историјског насљеђа и проналажењу рјешења које би уважило различите идентитетске и историјске осјећаје грађана.
“СНП не тражи побједнике и поражене. Ми тражимо дијалог. Тражимо међусобно уважавање. Тражимо законе који ће бити израз заједничке воље грађана, како бисмо елиминисали трајне друштвене подјеле”, поручују.
Из ове партије наводе да би уважавање историјске тробојке могло допринијети друштву у којем поштовање државе не подразумијева одрицање од дијела сопственог историјског насљеђа.
“Наш циљ је Црна Гора у којој нико неће осјећати да мора да се одрекне дијела свог историјског насљеђа да би поштовао државу у којој живи. Увјерени смо да народна историјска тробојка и важећа државна застава могу имати своје мјесто у друштву које поштује сопствену прошлост, чува стабилност и гради заједничку европску будућност”, наводе Божовић и Калуђеровић.
Позвали су све политичке субјекте да предлог размотре без предрасуда, уз оцјену да је очување историјског насљеђа питање поштовања, а не подјела.
“То је најмање што дугујемо грађанима Црне Горе, прве наредне чланице Европске уније”, закључују они.
(РТЦГ)
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