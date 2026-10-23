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Требиње: На улици пријетио начелници за урбанизам

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23.10.2026 12:05

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Требиње: На улици пријетио начелници за урбанизам
Фото: ATV

Начелница Одјељења за просторно планирање Града Требиња Америса Завитан Јефтовић јуче је доживјела пријетње и увреде у самом центру Требиња, сазнаје АТВ.

Како АТВ незванично сазнаје све се дешавало јуче ујутру у непосредној близини зграде требињске администрације када је лице М.В. изашло из оближњег пословног простора и почело добацивати погрдне ријечи и пријетње Завитан Јефтовић.

Начелница данас није жељела да се оглашава за медије уз потврду да је све пријављено полицији.

Из Полицијске управе стиже потврда овог немилог догађаја.

“Полицијски службеници Полицијске станице Требиње ће Одјељењу за прекршаје поднијети Захтјев за покретање прекршајног поступка против лица иницијала М.В. Наиме, наведено лице је пријављено да је вријеђало и пријетњом угрозило безбједност другом лицу“, кажу и Полицијске управе Требиње.

Сумња се да овај напад има политичку позадину јер је Америса Завитан Јефтовић прије мјесец дана напустила НПС, а јуче и званично са директорком Дома здравља Требиње др Недељком Чомор приступила СНСД-у.

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Тагови :

Требиње

Америса Завитан Јефтовић

пријетња

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