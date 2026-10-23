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Билећанин подизао новац од превара, па ”зарадио” оптужницу

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23.10.2026 11:45

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Новац
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против М.Л. (28) из Билеће због сумње да је са рачуна подигао 258.046 марака знајући да се ради о ”прљавом новцу” стеченим кладионичарским преварама.

Тужилаштво Билећанину на терет ставља да је починио кривично дјело прање новца.

”Оптужени је од јуна 2023. до фебруара 2025. године примио, држао и располагао новцем за који је могао знати да је прибављен извршењем кривичног дјела преваре. Преко различитих платних система је подизао новац, уплаћен од више особа, који су га уплаћивали у увјерењу да могу остварити добит на спортском клађењу”, наводи се у оптужници.

Рекламирање лажних тикета

Непознати преваранти су до жртава долазили преко интернета, тако што су рекламирали лажне кладионичарске листиће са великим добицима. Када се жртва ”упеца” од њих су тражили уплате да би им доставили податке о намјештеним утакмицама и сигурним квотама. За подизање новца преваранти су користили друге особе, такозване ”муле”, што је у конкретном случају био М.Л. из Билеће.

”Након што би му НН лице рекло за уплату, дало би му ”код” за подизање новца. Оптужени је потом у банкама и поштама предавао своју личну карту и подизао новац који су уплаћивали оштећени”, наводи се у оптужници.

На своје име подигао 258.000 КМ

Додаје се да је М.Л. подигао укупно 258.046 КМ уз помоћ ”кода” без којег подизање не би било могуће.

”Тако је пристао да ”прљави новац” прима, држи и њиме располаже и тако помогне и олакша у његовој легализацији”, наводи се у оптужници.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу. Уколико се докаже кривица М.Л. пријети казна до три године затвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

прање новца

превара

Оптужница

Билећа

кладионица

кладионичарске преваре

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