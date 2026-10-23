Умро Борис Колар, један од креатора "Професора Балтазара"

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Борис Колар, редитељ, аниматор, цртач, сценариста, сценограф и један од кључних аутора "Професора Балтазара", преминуо је 21. октобра, у Загребу у 94. години.
Красила га је цртачка виртуозност, инвентивност и храброст умјетничког истраживања.
Од његових филмова треба истаћи "Бумеранг" (1962.) и "Вау-вау" (1964.), која су препозната и награђивана на међународним фестивалима.
Наравно, ту је и легендарни "Професор Балтазар", којег је створио са другим великим ауторима Загребачке школе. Сам Колар је тако обликовао свијет проблеми рјешавају знањем и маштом, а различитости прихваћају с разумијевањем и добротом.
Колар је припадао нараштају умјетничких визионара којем су тадашњем југословенском анимираном филму обезбједили мјесто у свјетској кинематографији.
Борис је 2024. године награђен признањем Златни Октавијан за животно дјело, преноси 24сата.
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