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Путници чули прасак и вриске у возу: Дјечака спржила струја

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16.10.2026 07:26

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Полицајац стоји на перону станице Зигбург гдје је паркиран воз Дојче бан ИЦЕ, у Зигбургу, Њемачка, рано у петак, 3. априла 2026. године, након што је мушкарац ухапшен у четвртак након што је пријетио нападом на брзи воз.
Фото: Tanjug/Roberto Pfeil/dpa via AP

Трагедија због опасног интернет тренда потресла је Немачку четрнаестогодишњи дјечак преминуо је у болници од посљедица струјног удара након што је 'сурфовао' на крову регионалног воза у Келну.

Кроз тијело несрећног младића прошао је струјни напон од чак 15.000 волти када се током вожње створио електрични лук са високонапонске контактне мреже. Уплашени путници у возу прво су чули гласан прасак, а потом и језиве крике, након чега су одмах алармирали машиновођу који је активирао кочницу у нужди.

Службе спасавања имале су изузетно тежак задатак јер је контактна мрежа прво морала бити искључена и уземљена како би уопште пришли дјечаку на крову воза. Након што је спуштен, у критичном стању и са опекотинама на чак 80 одсто тијела, хитна помоћ га је хеликоптером пребацила у болницу.

Упркос свим напорима љекара да му спасу живот, четрнаестогодишњак је подлегао тешким повредама, потврђено је из немачке полиције, преноси Билд.

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Тагови :

струјни удар

умро дјечак

погинуо дјечак

Њемачка

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