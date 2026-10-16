Путници чули прасак и вриске у возу: Дјечака спржила струја

Аутор:АТВ редакција
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Трагедија због опасног интернет тренда потресла је Немачку четрнаестогодишњи дјечак преминуо је у болници од посљедица струјног удара након што је 'сурфовао' на крову регионалног воза у Келну.
Кроз тијело несрећног младића прошао је струјни напон од чак 15.000 волти када се током вожње створио електрични лук са високонапонске контактне мреже. Уплашени путници у возу прво су чули гласан прасак, а потом и језиве крике, након чега су одмах алармирали машиновођу који је активирао кочницу у нужди.
Службе спасавања имале су изузетно тежак задатак јер је контактна мрежа прво морала бити искључена и уземљена како би уопште пришли дјечаку на крову воза. Након што је спуштен, у критичном стању и са опекотинама на чак 80 одсто тијела, хитна помоћ га је хеликоптером пребацила у болницу.
Упркос свим напорима љекара да му спасу живот, четрнаестогодишњак је подлегао тешким повредама, потврђено је из немачке полиције, преноси Билд.
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