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Масакр у основној школи: Дјечак (16) убио троје дјеце и наставника, па и он убијен

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16.10.2026 07:09

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Полицијска трака је постављена испред Основне школе „Силвер рејл”, гдје се догодила пуцњава, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Бенду, у држави Орегон.
Фото: Tanjug/AP/Joe Kline

Дјечак стар 16 година је у четвртак поподне у основној школи Silver Rail Elementary у граду Бенд (Орегон) убио троје дјеце и једног наставника, прије него што је и сам убијен од стране наоружаног припадника локалне заједнице који га је пратио унутар зграде.

Према изјавама шефа полиције у Бенду Мајка Кранца, убијена су дјеца узраста од пет, осам и једанаест година, као и један наставник. Седмогодишње дијете и 54-годишњи наставник превезени су у болницу St. Charles у критичном стању. Нападач, дјечак од 16 година из Бенда, наоружан дугим оружјем (према неким изворима сачмаром), насилно је ушао у школу пуцајући на закључана врата. Засад није познато да ли је имао било какву везу са школом или ученицима.

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Први позив на број полиције стигао је у 12.59 часова, када је непознати осумњичени пуцао у аутомобил испред школе. Неколико минута касније стигло је више позива из унутрашњости школе. Полиција је стигла на лице мјеста око 13.02 часова. Убрзо након тога, наоружани мјештанин који је видио тинејџера како улази у школу пратио га је и сукобио се с њим, убивши га прије него што су службеници ушли у зграду.

Федерални извори су за Фокс Њуз потврдили да је мјештанин имао дозволу за ношење скривеног оружја. Гувернерка Орегона Тина Котек похвалила је његову интервенцију као херојску и рекла да је спречила даље губитке живота.

Школа, у коју је уписано преко 400 ученика од предшколског узраста до петог разреда, закључана је, а ученици и особље су аутобусима превезени у оближњу цркву ради спајања са породицама. Све школе у округу Бенд-Ла Пине биће затворене у петак, а отказане су и све ваншколске активности. ФБИ помаже локалним властима у истрази.

"Запањени смо и сломљеног срца због ове бесмислене трагедије", рекао је надзорник школског округа Стивен Кук. "Ниједна ријеч не може довољно да изрази тугу коју наша заједница проживљава".

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Истрага је у току, а идентитети жртава и пролазника још нису јавно објављени.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

основна школа

масакр

Убиство

Америка

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