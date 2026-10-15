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Трамп: Смртна казна за свакога ко убије ватрогасца

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15.10.2026 20:35

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Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да свако ко убије ватрогасца треба да буде осуђен на смртну казну.

Трамп је током ручка у башти Бијеле куће у част ватрогасних организација рекао да је наредио Министарству правде да тражи смртну казну у таквим случајевима, посебно у случају убиства ватрогасца док се пење уз мердевине, преноси Срна.

Амерички предсједник раније се залагао за смртну казну за свакога ко буде проглашен кривим за убиство полицајца.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ватрогасци

Америка

Смртна казна

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