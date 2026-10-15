Трамп: Смртна казна за свакога ко убије ватрогасца

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да свако ко убије ватрогасца треба да буде осуђен на смртну казну.
Трамп је током ручка у башти Бијеле куће у част ватрогасних организација рекао да је наредио Министарству правде да тражи смртну казну у таквим случајевима, посебно у случају убиства ватрогасца док се пење уз мердевине, преноси Срна.
Амерички предсједник раније се залагао за смртну казну за свакога ко буде проглашен кривим за убиство полицајца.
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