Тежак судар аутобуса и воза, повријеђено 19 људи

Аутор:АТВ редакција
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У судару аутобуса и воза на француској страни тунела испод Ламанша повријеђено је 19 људи.
Међу повријеђенима је и возач камиона, али нико није задобио повреде опасне по живот.
Портал "ТФ1 инфо" преноси да су због судара отказани поласци возова "Јуростар" са станица у Паризу и Лондону, као и да је у тунелу у прекиду теретни саобраћај.
Служба хитне помоћи послала је екипе на лице мјеста, а ангажован је и хеликоптер.
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