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Тежак судар аутобуса и воза, повријеђено 19 људи

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15.10.2026 21:50

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У судару аутобуса и воза на француској страни тунела испод Ламанша повријеђено је 19 људи.

Међу повријеђенима је и возач камиона, али нико није задобио повреде опасне по живот.

Портал "ТФ1 инфо" преноси да су због судара отказани поласци возова "Јуростар" са станица у Паризу и Лондону, као и да је у тунелу у прекиду теретни саобраћај.

Служба хитне помоћи послала је екипе на лице мјеста, а ангажован је и хеликоптер.

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Тагови :

Француска

Велика Британија

Возови

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