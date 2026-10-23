Најмање два лица повријеђена у пуцњави у предграђу Париза

Аутор:АТВ редакција
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Најмање два лица тешко су повријеђена у пуцњави која се догодила у једној улици у предграђу Париза, јавила је француска телевизија БФМТВ, позивајући се на неименоване изворе.
Према наводима телевизије, нападач је ухапшен у Коњеру, у департману Ивлин.
Полиција је саопштила да спроводи истрагу о мотиву напада.
Локалне власти саопштиле су да настављају да прате ситуацију, те да ће објавити додатне информације о инциденту када буду доступне, преноси Срна.
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