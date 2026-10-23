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Најмање два лица повријеђена у пуцњави у предграђу Париза

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23.10.2026 12:04

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Полицајци обезбјеђују стадион „Стад де Франс“ уочи финалне утакмице фудбалске Лиге шампиона између Ливерпула и Реал Мадрида, у Сен Денију, у близини Париза, Француска, 28. маја 2022. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Најмање два лица тешко су повријеђена у пуцњави која се догодила у једној улици у предграђу Париза, јавила је француска телевизија БФМТВ, позивајући се на неименоване изворе.

Према наводима телевизије, нападач је ухапшен у Коњеру, у департману Ивлин.

Полиција је саопштила да спроводи истрагу о мотиву напада.

Локалне власти саопштиле су да настављају да прате ситуацију, те да ће објавити додатне информације о инциденту када буду доступне, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Париз

Француска

Протести

демонстрације

Полиција

хапшење

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