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Рат се наставља до потписивања новог нуклеарног споразума

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23.10.2026 11:42

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Моторни чамац пролази поред трговачких бродова који су, чини се, усидрени у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 6. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

САД ће наставити рат са Ираном све док се не постигне смислен споразум о иранском нуклеарном програму, изјавио је амерички амбасадор у УН Мајкл Волц за лист "Фајненшел тајмс".

Он је рекао да амерички предсједник Доналд Трамп и Ратна морнарица САД могу да одржавају блокаду иранских лука у блиској будућности и да ће Трампова администрација појачавати економски притисак на Иран санкцијама све док се постигне споразум у вези са обогаћивањем уранијума у Исламској Републици.

Према његовим ријечима, Вашингтон жели да елиминише постојеће залихе високообогаћеног нуклеарног материјала.

Волц је нагласио да би на смислено рјешење за сукоб могло да се чека још годину дана, мада је изразио наду да ће иранске власти разумно сјести за преговарачки сто раније, преноси Срна.

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Тагови :

Сукоб

нуклеарни споразум

Сједињене Америчке Државе

Иран

Техеран

Израел

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