Анкете у Француској: Марин Ле Пен осваја чак 70 одсто гласова

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Лидерка француске крајње деснице Марин Ле Пен освојила би 70 одсто гласова у другом кругу предсједничких избора 2027. године у дуелу са лидером љевице Жан-Ликом Меланшоном, показује анкета агенције "Harris Interactive" за телевизију М6 и радио РТЛ.
Према истраживању спроведеном након протеста и насиља 17. октобра, Меланшон би се пласирао у други круг у свим испитаним сценаријима, али би у њему претрпио убједљив пораз од Ле Пен.
У првом кругу Ле Пен би освојила између 33 и 35 одсто гласова, док би Меланшон добио између 17 и 19 одсто.
Бивши премијер Едуар Филип освојио би између 13 и 16 одсто, а посланик Европског парламента и оснивач странке Јавно мјесто Рафаел Гликсман између 12 и 14 одсто гласова.
Уколико би се у другом кругу суочила са Филипом, Ле Пен би освојила 57 одсто гласова, наспрам његових 43 одсто, док би против Гликсмана добила 59 одсто, а њен противник 41 одсто. Анкета показује и да би подршка Габријелу Аталу, другом кандидату политичког центра, износила између пет и 11 одсто у првом кругу.
Међу осталим кандидатима, Давид Лиснар освојио би између седам и осам одсто гласова, док би сенатор Бруно Ретајо из Републиканске странке добио између четири и пет одсто.
Према резултатима истраживања, предност Мартин Ле Пен над Меланшоном у другом кругу повећана је за три процентна поена у односу на претходну анкету, објављену почетком октобра.
У истраживању се наводи да би Меланшон имао ограничену подршку бирача других кандидата у другом кругу, што би додатно утицало на његов резултат.
Како се истиче, анкета, као и свако истраживање јавног мњења, представља пресек расположења бирача у тренутку спровођења и не може се сматрати прогнозом изборног исхода.
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