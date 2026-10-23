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Анкете у Француској: Марин Ле Пен осваја чак 70 одсто гласова

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23.10.2026 09:24

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Анкете у Француској: Марин Ле Пен осваја чак 70 одсто гласова
Фото: Tanjug/AP/Michel Euler

Лидерка француске крајње деснице Марин Ле Пен освојила би 70 одсто гласова у другом кругу предсједничких избора 2027. године у дуелу са лидером љевице Жан-Ликом Меланшоном, показује анкета агенције "Harris Interactive" за телевизију М6 и радио РТЛ.

Према истраживању спроведеном након протеста и насиља 17. октобра, Меланшон би се пласирао у други круг у свим испитаним сценаријима, али би у њему претрпио убједљив пораз од Ле Пен.

У првом кругу Ле Пен би освојила између 33 и 35 одсто гласова, док би Меланшон добио између 17 и 19 одсто.

Бивши премијер Едуар Филип освојио би између 13 и 16 одсто, а посланик Европског парламента и оснивач странке Јавно мјесто Рафаел Гликсман између 12 и 14 одсто гласова.

Уколико би се у другом кругу суочила са Филипом, Ле Пен би освојила 57 одсто гласова, наспрам његових 43 одсто, док би против Гликсмана добила 59 одсто, а њен противник 41 одсто. Анкета показује и да би подршка Габријелу Аталу, другом кандидату политичког центра, износила између пет и 11 одсто у првом кругу.

Међу осталим кандидатима, Давид Лиснар освојио би између седам и осам одсто гласова, док би сенатор Бруно Ретајо из Републиканске странке добио између четири и пет одсто.

Према резултатима истраживања, предност Мартин Ле Пен над Меланшоном у другом кругу повећана је за три процентна поена у односу на претходну анкету, објављену почетком октобра.

У истраживању се наводи да би Меланшон имао ограничену подршку бирача других кандидата у другом кругу, што би додатно утицало на његов резултат.

Како се истиче, анкета, као и свако истраживање јавног мњења, представља пресек расположења бирача у тренутку спровођења и не може се сматрати прогнозом изборног исхода.

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Тагови :

Марин Ле Пен

Француска

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