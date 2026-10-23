Аутор:АТВ редакција
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Дугогодишња демократска сенаторка из савезне државе Вирџиније, 82-годишња Луиз Лукас, оптужена је заједно са још шест особа, међу којима су и чланови њене породице, у оквиру велике савезне истраге о рекетирању, илегалној трговини дрогом и подмићивању.
Савезно тужилаштво терети Лукас по пет тачака оптужнице, укључујући завјеру ради рекетирања, дистрибуцију марихуане, прање новца, превару у области поштеног пружања јавних услуга и управљање објектима повезаним са наркотицима.
Остали оптужени суочавају се и са оптужбама за посједовање ватреног оружја и електронске преваре.
На конференцији за медије, замјеник државног тужиоца САД Тод Бланш навео је да је сенаторка надгледала криминални подухват, организовала набавку и препродају великих количина илегалне марихуане те злоупотријебила законодавни положај како би доносила прописе од личне и породичне користи.
Лукас, која не планира поново да се кандидује за мјесто у Сенату, оштро је одбацила све наводе и поручила да је процес политички монтиран.
„Одрасла сам у ери Џима Кроуа. Видјела сам шта се дешава када људи на власти покушају да ућуткају оне који им се супротставе. Цијели живот сам провела борећи се и нећу стати сада. Нећу се дати застрашити, нећу се дати малтретирати и нећу одустати“, поручила је Лукас на друштвеној мрежи Икс.
Њен адвокат Ентони Капоцоло изјавио је за Би-Би-Си да је одбрана изненађена оптужницом, нагласивши да Лукас у потпуности пориче кривицу те да ће се пред судом формално изјаснити да није крива.
Међу оптуженима је и њена кћерка Лиза Лукас-Берк, актуелна кандидаткиња за градско вијеће Портсмута.
Лукас је чланица Сената Вирџиније од 1992. године, а 2000. године преузела је функцију привремене предсједнице тог тијела.
Годинама је отворено заговарала легализацију рекреативне марихуане и често улазила у политичке сукобе са Доналдом Трампом и Републиканском странком.
Власница је продавнице „Канабис аутлет“ у Портсмуту, отворене 2021. године, након што је Вирџинија декриминализовала посједовање мањих количина канабиса. Иако су мање количине дозвољене за личну употребу, у тој савезној држави и даље важе строга законска ограничења у вези са комерцијалном продајом, преноси Кликс.
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