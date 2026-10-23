Камионџија из БиХ излетио с пута у Аустрији: Преврнула се приколица са 700 кокоши!

Аутор:АТВ редакција
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Возач из БиХ (29) учествовао је у саобраћајној незгоди у Аустрији када је камион са 1.400 кокошака слетио с пута. Више од 60 ватрогасаца спасавало животиње.
У мјесту Цел ам Мос у Аустрији јуче рано ујутро догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао 29-годишњи возач камиона из Босне и Херцеговине.
Према доступним информацијама, незгода се догодила у 2.51 час, када је камион с приколицом слетио с пута.
У приколици се налазило укупно 1.400 живих кокошака, а приликом слијетања преврнуо се дио теретног возила у којем се превозило њих 700.
У акцији спасавања животиња из транспортних кутија учествовало је више од 60 ватрогасаца. На мјесто незгоде стигла је и екипа из Феклабрука с камионом опремљеним дизалицом, уз чију помоћ је извучена преврнута приколица.
За превоз спасених животиња ангажован је додатни камион. Интервенција ватрогасаца трајала је неколико часова.
Узрок незгоде засад није познат, као ни околности под којима је возач изгубио контролу над возилом, преноси Аваз.
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